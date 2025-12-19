東京三溫暖火警2死！夫婦手留瘀傷疑拚命求救 門把鬆脫成受困關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
東京赤坂三溫暖火災，造成一對30多歲夫妻喪命。三溫暖示意圖，非事件發生地點。 圖／Ingimage
東京赤坂三溫暖火災，造成一對30多歲夫妻喪命。三溫暖示意圖，非事件發生地點。 圖／Ingimage

根據日媒FNN報導，東京赤坂一間月費要價39萬日圓（約新台幣7萬9千元）的三溫暖，日前發生火警，造成一對30多歲夫婦不幸喪命。隨著調查進展，顯示兩人疑似在高溫與火災中受困，曾試圖向外求救卻未能脫身。

死者為經營美容院的36歲松田政也，與37歲的妻子陽子。警方指出，兩人被發現的三溫暖包廂門板上留有明顯敲擊痕跡，雙手也出現皮下出血，研判是在意識清楚的狀態下，用力拍打門板、試圖向外求救。

但該三溫暖的緊急求救按鈕未通電，且包廂門的門把已脫落，使兩人受困在室內。該三溫暖使用的是L型木製門把，專家直言這類設計「原本就不適合用在三溫暖」。長期高溫會導致木材反覆膨脹、收縮，加速劣化，門把也更容易鬆脫。

鎖具專家玉置恭一指出，一旦門把脫落，門上完全沒有可施力的地方，「即使是成年人，也幾乎無法空手把門打開」。更令人震驚的是，經調查發現，業者在過去兩年中，其他包廂也曾發現「同樣構造的門把故障」，卻未全面進行檢修更換，間接釀成此次不幸。警方研判，松田夫妻可能因長時間處於高溫密閉空間，引發脫水，或因火災造成的一氧化碳中毒而被身亡，目前警方正朝業者業務過失致死方向偵辦。

