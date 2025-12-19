快訊

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

任天堂信義區「冬季同樂會」開趴搶先玩！聖誕小鎮、玩Switch 2 特典贈品超Q

新任東京大學小姐炫富、歧視言論遭炎上 校方急切割：屬商業活動

聯合新聞網／ 綜合報導
新任東大小姐冠軍過去在社群的不當發言被挖出。 圖擷自YouTube頻道「ミス&ミスター東大コンテスト」直播畫面
新任東大小姐冠軍過去在社群的不當發言被挖出。 圖擷自YouTube頻道「ミス&ミスター東大コンテスト」直播畫面

日本最高學府東京大學日前舉辦的「東京大學小姐／先生」選美活動於12月14日落幕，法學政治學研究科一年級生須賀ありさ奪下「東大小姐」冠軍。但她在社群平台上的發言引發網友群起撻伐。

根據日媒「週刊女性PRIME」報導，有網友指控她在選美期間，曾發表嘲諷「一邊為生活所苦、一邊就讀大學的人」，以及遠端上課的「通信制大學學生」貼文，認為帶有歧視意味。雖然相關貼文已刪除，但截圖仍在網路流傳，並出現要求撤銷其冠軍資格、甚至解散主辦單位的連署與貼文。

此外，須賀的學歷背景也成為爭論焦點。她畢業於慶應義塾大學，之後進入東京大學研究所就讀，部分網友質疑她屬於「洗學歷」，不算「純正東大生」，不應代表東大參賽。須賀本人也曾在X發文表示「在東大比在慶應更受歡迎，因為競爭對手比較少」，該言論被解讀為貶低東大女生，因此引起更多反彈。

爭議會進一步升高，也與她公開的私服照有關。須賀曾上傳身穿高價品牌服飾、配戴勞力士名錶的照片，外界估算全身行頭總價超過千萬日圓，引來「炫富」、「缺乏同理心」等批評。

面對輿論風波，東京大學回應表示，「該活動由東京大學廣告研究會此一未受校方管理之團體主辦，屬企業贊助的商業活動，與東京大學的教育與研究完全無關」。不過，也有校內人士認為，活動以「東京大學」之名舉辦，校方是否能完全切割，仍引發爭議。

東京大學 選美 炫富

延伸閱讀

比破盤更便宜！唐吉訶德新型門市打出0.8折 超驚人低價靠進貨手腕

牛仔褲怎麼清潔才長壽不褪色？洗衣博士：最多可穿10次再洗

遠距等於自由？上班時間辦私事主管找嘸人 專家：公司可懲處

兩國緊張…大學生遭「單方面取消」留學日本 陸教育部：當地治安惡化

相關新聞

美國小飛機墜毀釀七死！56歲傳奇車手Greg Biffle一家四口遇難

美國聯邦航空管理局 （FAA）12月18日表示，一架小型飛機當日在美國北卡羅萊納州降落時突發意外墜毀，包括機師在內7人死亡。據悉飛機所有者為曾在美國全國運動汽車競賽協會（National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR）效力的知名車手Greg Biffle，事後證實他一家四口連同另外兩名乘客當日搭乘飛機，最終不幸遇難身亡，終年56歲。

新任東京大學小姐炫富、歧視言論遭炎上 校方急切割：屬商業活動

東京大學日前舉辦的「東京大學小姐／先生」選美活動於12月14日落幕，法學政治學研究科一年級生須賀ありさ奪下「東大小姐」冠軍。但她在社群平台上的發言，則引發網友群起撻伐。

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

日本東京羽田機場近日發生一起中國與台灣遊客在候機室爆發爭執，過程被其他旅客拍下，上傳網路後，迅速引起眾多網友關注熱議。

登上高空鷹架 揭密古羅馬皇帝紀念柱修復工程

古羅馬皇帝馬可奧理略的紀念圓柱正執行整修工程，義大利文化部今天罕見邀請中央社等外媒登上40多公尺高鷹架，近距離觀看建於西...

一次世足賽讓羽田機場重啟國際線 意外成為全日空救贖

2024年羽田機場有2300萬名國際旅客，堪稱進出東京最便利的門戶，但它曾長年被定位為「只飛國內線」的角色。真正撼動成田與羽田分工高牆的，是一屆日韓合辦的世界杯足球賽。當年國際線連年虧損、一度被董事會勸退的全日空，意外抓住世足賽帶來的契機，成功推動羽田國際化，改寫日本航空市場版圖，也走出自身走出虧損、翻轉業績。

威廉王子夫婦公布今年耶誕賀卡 一家5口坐草地燦笑拍全家福

英國BBC報導，英國王儲威廉王子和夫人凱特公布今年耶誕賀卡，一張新的全家福照片將作為賀卡照片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。