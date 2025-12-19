美國小飛機墜毀釀七死！56歲傳奇車手Greg Biffle一家四口遇難

快訊

香港01／ 撰文：官祿倡
圖為知名車手Greg Biffle資料照，他傳出空難身亡，享年56歲。 美聯社資料照
圖為知名車手Greg Biffle資料照，他傳出空難身亡，享年56歲。 美聯社資料照

美國聯邦航空管理局 （FAA）12月18日表示，一架小型飛機當日在美國北卡羅萊納州降落時突發意外墜毀，包括機師在內7人死亡。據悉飛機所有者為曾在美國全國運動汽車競賽協會（National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR）效力的知名車手Greg Biffle，事後證實他一家四口連同另外兩名乘客當日搭乘飛機，最終不幸遇難身亡，享年56歲。

綜合外媒報導，事發周四上午10時15分左右，飛機當時正好起飛，但之後折返並試圖降落，慘案隨之發生。根據網上影片，飛機在墜毀後燃起大火，黑色濃煙沖向天際。

警方指飛機型號為Cessna C550，最多可搭載8名乘客以及2名機師，遇難者中5人是成年人，另外2人為兒童，飛機註冊人為Biffle。這名傳奇車手在他在長達20年的職業生涯中曾為隊伍贏下19場系列賽的冠軍，於2022年美國阿拉巴馬州舉行的Geico 500比賽後正式退役。

路透社引述NASCAR訃聞，Biffle不僅在自己的職業生涯上非常耀眼，拿下諸多獎項，更在歷年為社區貢獻不菲，無論是作為車手還是社區中的一員，均深受人們愛戴。訃聞強調Biffle在去年颶風海倫妮（Helene）吹襲當地後，積極投入救災工作，挽救不少生命。

Biffle以及遇難人士家屬在周四下午聯合發表訃聞，對遇難至親致哀，並致以無限思念，懇請公眾給予家屬隱私空間、同情以及理解，並對公眾哀悼表示感謝。

美國國會議員Richard Hudson在社交平台發文證實Biffle遇難身亡並對他們一家人致哀，指Biffle生前是一名出色的車手，在賽場上的佳績讓數百萬粉絲感到興奮。

與Biffle私交甚好的知名YouTube頻道主持人Garrett Mitchell在這宗航空意外傳出後發文，指Biffle與妻子、兒子均在飛機上。另有報道指，Biffle與前妻所育有的另一個女兒以及另外兩名乘客也身處飛機中，均不幸身亡。

機場負責人指飛機墜毀在跑道末端，機場現已關閉，清理跑道上的殘骸需要一些時間，此外，機場為Fortune雜誌中500強企業與NASCAR多支車隊提供服務。美國國家運輸安全委員會（NTSB）和FAA介入調查，私人氣象預報服務公司AccuWeather指出，事發時現場有細雨及雲層。

Biffle出生於1969年的美國華盛頓州，他在1995年甫一出道參加冬季賽事時就引發關注，還是唯三殊榮Busch Series賽事與卡車系列賽（Craftsman Truck Series）的車手之一，並在2023年名列NASCAR最偉大的75位車手之一，去年被提名進入NASCAR名人堂。

