美國小飛機墜毀釀七死！56歲傳奇車手Greg Biffle一家四口遇難

美國聯邦航空管理局 （FAA）12月18日表示，一架小型飛機當日在美國北卡羅萊納州降落時突發意外墜毀，包括機師在內7人死亡。據悉飛機所有者為曾在美國全國運動汽車競賽協會（National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR）效力的知名車手Greg Biffle，事後證實他一家四口連同另外兩名乘客當日搭乘飛機，最終不幸遇難身亡，享年56歲。

綜合外媒報導，事發周四上午10時15分左右，飛機當時正好起飛，但之後折返並試圖降落，慘案隨之發生。根據網上影片，飛機在墜毀後燃起大火，黑色濃煙沖向天際。

🚨🇺🇸 BREAKING: FATAL PRIVATE JET CRASH IN NORTH CAROLINA. NO SURVIVORS



A Cessna 550 Citation II (N257BW) burst into flames after crashing during landing.



All 6 people onboard were reportedly killed in the fire.



New reports say the 1981 jet that crashed at Statesville Regional… pic.twitter.com/1va86Ym2cp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 18, 2025

警方指飛機型號為Cessna C550，最多可搭載8名乘客以及2名機師，遇難者中5人是成年人，另外2人為兒童，飛機註冊人為Biffle。這名傳奇車手在他在長達20年的職業生涯中曾為隊伍贏下19場系列賽的冠軍，於2022年美國阿拉巴馬州舉行的Geico 500比賽後正式退役。

路透社引述NASCAR訃聞，Biffle不僅在自己的職業生涯上非常耀眼，拿下諸多獎項，更在歷年為社區貢獻不菲，無論是作為車手還是社區中的一員，均深受人們愛戴。訃聞強調Biffle在去年颶風海倫妮（Helene）吹襲當地後，積極投入救災工作，挽救不少生命。

Biffle以及遇難人士家屬在周四下午聯合發表訃聞，對遇難至親致哀，並致以無限思念，懇請公眾給予家屬隱私空間、同情以及理解，並對公眾哀悼表示感謝。

美國國會議員Richard Hudson在社交平台發文證實Biffle遇難身亡並對他們一家人致哀，指Biffle生前是一名出色的車手，在賽場上的佳績讓數百萬粉絲感到興奮。

Greg Biffle wasn't just a NASCAR legend -- he was a true patriot who used his platform, wealth, and resources to help people.



When Hurricane Helene devasted communities across Western North Carolina, he jumped into action to save lives and deliver critical supplies. His… https://t.co/OgjpJFAFIC — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) December 18, 2025

與Biffle私交甚好的知名YouTube頻道主持人Garrett Mitchell在這宗航空意外傳出後發文，指Biffle與妻子、兒子均在飛機上。另有報道指，Biffle與前妻所育有的另一個女兒以及另外兩名乘客也身處飛機中，均不幸身亡。

機場負責人指飛機墜毀在跑道末端，機場現已關閉，清理跑道上的殘骸需要一些時間，此外，機場為Fortune雜誌中500強企業與NASCAR多支車隊提供服務。美國國家運輸安全委員會（NTSB）和FAA介入調查，私人氣象預報服務公司AccuWeather指出，事發時現場有細雨及雲層。

Biffle出生於1969年的美國華盛頓州，他在1995年甫一出道參加冬季賽事時就引發關注，還是唯三殊榮Busch Series賽事與卡車系列賽（Craftsman Truck Series）的車手之一，並在2023年名列NASCAR最偉大的75位車手之一，去年被提名進入NASCAR名人堂。

文章授權轉載自《香港01》