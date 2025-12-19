快訊

別戴耳機聽音樂睡覺！ 神經科醫生示警：增失智風險

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒睡前若要聽音樂，一定要留心音量調節。示意圖／ingimage
醫師提醒睡前若要聽音樂，一定要留心音量調節。示意圖／ingimage

一名神經科醫師經常在社群上分享醫療常識，近期他分享自己在生活中絕對不做的「三件日常小事」，其中一件就是戴著耳機睡覺。原來這麼做雖然是許多人的睡前習慣，卻可能會影響聽力，甚至增加失智症風險，讓醫生嚴正提醒一定要改。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，兵醫師（Dr. Bing）在TikTok上擁有20萬名粉絲，是神經科醫師兼流行病學家。他近期透過影片分享，生活中有許多他絕對不會做的事，其中一項禁忌就是「戴著耳機睡覺」。

他表示，雖然很多人習慣聽Podcast或白噪音入眠，但如果音量沒有調節好，可能會損害內耳毛細胞，導致永久性聽力損失。更驚人的是，聽損甚至與失智症有關。原來在之前約翰霍普金斯大學（ Johns Hopkins University）一項研究就發現，輕度聽力損失會讓失智症風險翻倍，中度損失甚至會讓風險飆升三倍。

兵醫師也提到，第二件最重要的就是「重視口腔清潔」。除了刷牙，他也會使用牙線和沖牙機，確保自己口腔健康。兵醫師引用2025年的最新研究指出，患有嚴重牙周病或蛀牙的人，中風風險幾乎翻倍；其他研究也顯示口腔健康與認知功能退化有關。

最後一項禁忌則是「上廁所超過5分鐘」。兵醫師解釋，長時間坐在馬桶上會導致血液積聚在腿部，造成血壓驟降。大腦若供血不足，人就容易暈厥，而他常常在診間看到這樣的病例。影片上傳以後立刻引發網友熱議，有許多人都留言表示接下來一定要改掉這些習慣，確保身體健康。

耳機 失智

相關新聞

河邊戲水被鱷魚攻擊！印尼10歲童慘遭滅頂 遺體2天後才尋獲

印尼北摩鹿加省（North Maluku）近日發生一起駭人聽聞的鱷魚攻擊事件。一名10歲男童阿凡（Affan）與同伴前往河邊戲水消暑，不料竟遭一頭巨大的鱷魚突襲，直接被咬住身體拖入混濁的河水中，無奈經過多日搜救，男童遺體最終在碼頭附近被尋獲。

南韓鐵道工會批政府毀諾 預告12月23日起無限期罷工

南韓鐵道工會今天表示，政府並未履行將績效獎金制度正常化的承諾，因此再次宣布將在23日上午9時起開始無限期罷工

日幼兒園出包！做耶誕蛋糕誤放模型巧克力米 133名幼童吃下肚

京都府八幡市一家合格的幼兒園近日發生了誤食事件。園方製作耶誕蛋糕時，誤將原本用於食品模型的「塑膠製巧克力米」當作可食用材料，導致園內超過130名幼童與多名教職員一同誤食。

東京三溫暖火警2死！夫婦手留瘀傷疑拚命求救 門把鬆脫成受困關鍵

根據日媒FNN報導，東京赤坂一間月費要價39萬日圓（約新台幣7萬9千元）的三溫暖，日前發生火警，造成一對30多歲夫婦不幸喪命。隨著調查進展，顯示兩人疑似在高溫與火災中受困，曾試圖向外求救卻未能脫身。

新任東京大學小姐炫富、歧視言論遭炎上 校方急切割：屬商業活動

東京大學日前舉辦的「東京大學小姐／先生」選美活動於12月14日落幕，法學政治學研究科一年級生須賀ありさ奪下「東大小姐」冠軍。但她在社群平台上的發言，則引發網友群起撻伐。

