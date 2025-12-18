西班牙調查非洲豬瘟疫情起源 警方搜索實驗室

西班牙警方調查非洲豬瘟疫情爆發的源頭，今天對巴塞隆納附近一間實驗室展開搜索。這場疫情讓歐洲最大豬肉生產國為之不安。

法新社報導，非洲豬瘟病毒對人類無害，但對豬隻極具毀滅性。西班牙自從1994年以來首度出現非洲豬瘟病例，病毒外洩是疫情起因的其中一種推測。

目前已發現的26例都發生在巴塞隆納（Barcelona）西北方一處林地周圍的野豬身上。

人民警備總隊（Civil Guard）和加泰隆尼亞自治區（ Catalonia）警察分別發表聲明表示，他們進入11月首批染疫野豬發現地點附近的IRTA-CReSA動物實驗室，正在進行搜索。

兩支警力指出，依據法院下達的命令執行的相關行動已被列為「機密」。

該研究中心隸屬於加泰隆尼亞自治區政府所屬的公營公司，在4級分類生物安全等級中擁有屬於第二級和第三級的設施。

疫情原因尚不明朗。加泰隆尼亞自治區政府主席伊拉（Salvador Illa）昨天在議會表示，包含實驗室外洩在內的各種推論，目前沒有「定論」。