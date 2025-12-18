快訊

寵物貓參政？立陶宛推公廣修法 諷刺性「貓咪條款」竟意外通過

中央社／ 維爾紐斯18日專電
立陶宛國會17日通過諷刺性提案，規定若要提前解職LRT台長，須在「國會議員希林斯基涅（Agnė Širinskienė）的貓」對其表達不信任的情況下才能成立。圖為希林斯基涅在臉書貼出她的貓卡通化後的畫像。（圖取自希林斯基涅臉書facebook.com）
立陶宛執政聯盟近日加速推動修法，擬調整國家廣播電視台台長的解任機制，相關修正案於17日完成審議程序，距正式通過僅剩最後一步。過程中，1項被稱為「貓咪條款」的諷刺性提案意外獲得通過，引發輿論關注。

根據立陶宛國家廣播電視台LRT與媒體Delfi先前報導，LRT委員會共12名成員，分別由總統、國會（含執政與在野兩方）及公民社會組織各指派4名代表。依現行制度，撤換總台長需獲得2/3委員、8票的支持，且僅能在總台長行為違背公共利益時進行。

本次修法重點之一，是放寬解任LRT台長的門檻。依據執政聯盟提出的修法版本，若LRT委員會對台長表達不信任，只要12名委員中的7人投下贊成票即可撤換台長，並且投票可透過不記名方式進行。

多個記者團體與文化界人士警告，相關修法恐削弱公共廣播的獨立性，使政治勢力更容易介入，影響新聞自由。

立陶宛媒體Delfi與LRT報導指出，自16日開始的國會審議過程中，反對派提出超過150項修正案，多數帶有諷刺或象徵性意味，凸顯反對立場，並抗議執政多數倉促強推在秋季會期結束前修法，缺乏審慎評估。

國會文化委員會否決其中大部分提案，但由一位保守派議員提出的「貓咪條款」修正案，卻意外獲得國會通過。

該修正案規定，若要提前解職LRT台長，須在「國會議員希林斯基涅（Agnė Širinskienė）的貓」對其表達不信任的情況下才能成立。反對派表示，這項提案是對修法內容「荒謬性」的諷刺回應。

LRT報導表示，「貓咪條款」是在審議過程中意外獲得通過。報導稱，表決當下部分執政陣營議員暫時離席或休息，導致贊成票數多於反對票數，使該修正案過關。

前總理、反對派議員席莫尼特（Ingrida Simonyte）在議場表示，面對荒謬的立法情境，只能以荒謬方式回應，並批評國會未能聚焦真正重要的公共議題。

立陶宛國會在超過12小時的馬拉松式辯論後，於17日臨時會議中就整套修正案進行二讀表決，包含「貓咪條款」在內的版本以67票贊成、47票反對獲得支持，無人棄權。

相關修正案仍須經最終表決程序才能正式生效，條文內容仍存在進一步調整的可能。立陶宛國會議長歐勒卡斯（Juozas Olekas）表示，國會將於18日傍晚再度召開臨時會議，討論LRT相關法律修正案。

與此同時，立陶宛記者和文化界人士自16日再度發起為期3天的示威活動，吸引近萬名民眾支持，聚集國會外抗議該修法。行動將持續至18日晚間。

修法 立陶宛 貓咪

