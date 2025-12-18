大馬檳城入選彭博最佳旅遊地 炒粿條「鑊氣」是靈魂

彭博近日公布2026年25個最佳旅遊地點，馬來西亞檳城也入榜，經典小吃「炒粿條」被認為是當地美食代表作。星馬文史工作者告訴中央社，炒粿條的靈魂在於鑊氣，唯有鑊氣充足，才能讓上桌後的炒粿條仍保有餘熱與香氣。

彭博近日公布2026年25個最佳旅遊地點名單，台北榜上有名，報導形容為新興美食之都，兼具傳統與現代風韻的餐飲文化。彭博報導，這份榜單花了整年編制，過程蒐集追蹤數百個來源的訊息、與各地旅遊專家多方求證，並派記者前往未來旅遊趨勢前線。

中央社記者實地走訪檳城（Penang），當地攤販表示，此地同樣素有「美食之都」之稱，每年都吸引大量饕客前來朝聖。其中經典小吃檳城炒粿條被認為是檳城美食的代表作，調味以醬油、黑醬油與蠔油為主，嗜辣者還可加入辣椒醬，鹹甜之間帶點辛辣。

星馬文史工作者沈宗祐告訴中央社，檳城炒粿條各家風味略有不同，但共通特色是全程以大火快炒。他形容，火勢如煙火般熱烈，遠遠就能聽見鍋鏟鏗鏘作響；炒粿條的靈魂在於「鑊氣」，唯有鑊氣充足，才能讓上桌後的炒粿條仍保有餘熱與香氣，甚至有人說，「沒了鑊氣就沒了靈魂」。

檳州立法議會議長劉子健，也在接受中央社採訪半導體產業議題時提及，檳城近年吸引半導體等科技產業業者進駐，國際人才之所以選擇落腳此地，除了供應鏈完整，更看重當地特色美食、醫療與富有人情風味的生活環境，這樣的城市氛圍，使檳城屢次在國際評比中名列最宜居城市之一。

除了美食，沈宗祐指出，檳城曾在18世紀末成為英國殖民地，歷史上又受到多國影響，加上擁有小印度區，因此在檳城的街巷間行走，每個轉角都像風景畫，例如，一邊可能是華人祠堂，隔壁卻是帶有南洋風格的建築，再走幾步又能看到印度廟，這種文化混搭正是檳城的魅力所在。

他說，檳城由1786年英國東印度公司萊特（FrancisLight）開闢，融合了英國殖民、馬來人、華人、印度人的文化特色，是名副其實的「文化大熔爐」，主要城市喬治市（Georgetown）早期是船隻的加油站，也是印度香料與中國茶葉、棉花等商品的交易中心。

沈宗祐形容，進入喬治市就像踏入一場視覺、聽覺與嗅覺的感官饗宴，市政廳的歐式建築、古老商行的木窗花格都是歷史的縮影；從鍋鏟聲中品味「鑊氣」靈魂，到喬治市街角感受多元文化碰撞，旅客能體驗時間與歷史沉澱的獨特魅力。