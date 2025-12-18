快訊

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

大馬檳城入選彭博最佳旅遊地 炒粿條「鑊氣」是靈魂

中央社／ 馬來西亞檳城18日專電
彭博近日公布2026年全球25個最佳旅遊地點，馬來西亞檳城入選。當地的經典小吃檳城炒粿條被認為是檳城美食的代表作。中央社
彭博近日公布2026年全球25個最佳旅遊地點，馬來西亞檳城入選。當地的經典小吃檳城炒粿條被認為是檳城美食的代表作。中央社

彭博近日公布2026年25個最佳旅遊地點，馬來西亞檳城也入榜，經典小吃「炒粿條」被認為是當地美食代表作。星馬文史工作者告訴中央社，炒粿條的靈魂在於鑊氣，唯有鑊氣充足，才能讓上桌後的炒粿條仍保有餘熱與香氣。

彭博近日公布2026年25個最佳旅遊地點名單，台北榜上有名，報導形容為新興美食之都，兼具傳統與現代風韻的餐飲文化。彭博報導，這份榜單花了整年編制，過程蒐集追蹤數百個來源的訊息、與各地旅遊專家多方求證，並派記者前往未來旅遊趨勢前線。

中央社記者實地走訪檳城（Penang），當地攤販表示，此地同樣素有「美食之都」之稱，每年都吸引大量饕客前來朝聖。其中經典小吃檳城炒粿條被認為是檳城美食的代表作，調味以醬油、黑醬油與蠔油為主，嗜辣者還可加入辣椒醬，鹹甜之間帶點辛辣。

星馬文史工作者沈宗祐告訴中央社，檳城炒粿條各家風味略有不同，但共通特色是全程以大火快炒。他形容，火勢如煙火般熱烈，遠遠就能聽見鍋鏟鏗鏘作響；炒粿條的靈魂在於「鑊氣」，唯有鑊氣充足，才能讓上桌後的炒粿條仍保有餘熱與香氣，甚至有人說，「沒了鑊氣就沒了靈魂」。

檳州立法議會議長劉子健，也在接受中央社採訪半導體產業議題時提及，檳城近年吸引半導體等科技產業業者進駐，國際人才之所以選擇落腳此地，除了供應鏈完整，更看重當地特色美食、醫療與富有人情風味的生活環境，這樣的城市氛圍，使檳城屢次在國際評比中名列最宜居城市之一。

除了美食，沈宗祐指出，檳城曾在18世紀末成為英國殖民地，歷史上又受到多國影響，加上擁有小印度區，因此在檳城的街巷間行走，每個轉角都像風景畫，例如，一邊可能是華人祠堂，隔壁卻是帶有南洋風格的建築，再走幾步又能看到印度廟，這種文化混搭正是檳城的魅力所在。

他說，檳城由1786年英國東印度公司萊特（FrancisLight）開闢，融合了英國殖民、馬來人、華人、印度人的文化特色，是名副其實的「文化大熔爐」，主要城市喬治市（Georgetown）早期是船隻的加油站，也是印度香料與中國茶葉、棉花等商品的交易中心。

沈宗祐形容，進入喬治市就像踏入一場視覺、聽覺與嗅覺的感官饗宴，市政廳的歐式建築、古老商行的木窗花格都是歷史的縮影；從鍋鏟聲中品味「鑊氣」靈魂，到喬治市街角感受多元文化碰撞，旅客能體驗時間與歷史沉澱的獨特魅力。

美食 馬來西亞 小吃

延伸閱讀

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」跨5大洲 亞洲5城市入選

彭博推薦2026年全球25個最佳旅遊地點！台灣唯一上榜城市曝光

台中免費聖誕打卡點！粉紅樹海 × 霓虹老宅超吸睛 掀打卡潮

台中必訪逢甲夜市！高CP值銅板美食一次看

相關新聞

大馬檳城入選彭博最佳旅遊地 炒粿條「鑊氣」是靈魂

彭博近日公布2026年25個最佳旅遊地點，馬來西亞檳城也入榜，經典小吃「炒粿條」被認為是當地美食代表作。星馬文史工作者告...

日本前幫派幹部苦讀後考取名校　50歲力拚司法考試

日本幫派前幹部齋藤由則，從小學程度算術開始補救，42歲起經過兩年苦讀後考上慶應義塾大學。他考量以前脫離幫派後無法開戶的困...

熱木星如何遷移軌道？ 圓化時間揭新線索

宇宙中，大質量系外行星如何遷移軌道？東京大學團隊將「熱木星」的遷移區分為兩種路徑，並發現約有30顆熱木星的圓化時間比其系統年齡長，表明了它們是通過行星盤遷移至靠近恆星的軌道上。可見，熱木星也具有與主恆星對齊的軌道，甚至位於多行星系統中。

比破盤更便宜！唐吉訶德新型門市打出0.8折 超驚人低價靠進貨手腕

原價超過1萬1千日圓（約台幣2240元）的保養品，竟然打0.8折？根據日媒FNN報導，台人遊日必去掃貨的地點「唐吉訶德」，在埼玉縣熊谷市推出了全新型態門市「Re:Pr!ce」，一開幕便吸引大批人潮，超低價策略成為最大賣點。

影／荷蘭航空驚現「機艙老鼠」 乘客被迫一同橫渡大西洋

荷蘭皇家航空公司（KLM）一架航班近日因飛行途中客艙內驚現巨鼠，於抵達目的地後緊急取消後續航程，大量旅客一度滯留加勒比海地區。

不坐雪橇改搭路面電車　布魯塞爾耶誕老人提前送祝福

耶誕節將至，布魯塞爾街頭瀰漫著濃厚過節氛圍，除了各式裝飾外，主題彩繪路面電車也行駛在街道上。耶誕老人更提前現身，不搭雪橇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。