日本前幫派幹部苦讀後考取名校　50歲力拚司法考試

日本幫派前幹部齋藤由則，從小學程度算術開始補救，42歲起經過兩年苦讀後考上慶應義塾大學。他考量以前脫離幫派後無法開戶的困境，年過50仍在力拚司法考試，盼能幫助其他人。

日媒ABEMA TIMES今天報導，齋藤出生於神奈川縣，中學時期成為「暴走族」且曾被送入少年感化院，並在20歲時加入暴力團體，進而在28歲時擔任幫派分支組織的本部長。

他後來因恐嚇罪等罪坐牢7年，20幾歲的青春歲月幾乎都在獄中度過，但他後來「希望不要讓母親傷心」，32歲時退出幫派。

齋藤金盆洗手後，曾做過派報生等工作，後來選擇自己創業，在事業上小有成就。經過一段倦怠期之後，他有天成功登上富士山時，深受感動，認為「自己還沒做的事情就是讀書」，並下定決心花1年時間考取日本知名學府慶應義塾大學。

即便他有遠大志向，仍得面對自己只有國中畢業，而且幾乎沒有考試經驗的窘境。在這種情況下，齋藤前往廣島縣一間標榜「從零開始重教」且不限學生年齡的補習班上課。

他回憶，當時向補習班挑明「我曾經加入暴力團體，曾有10年在監獄與少年感化院渡過，對方則告訴我，『沒關係，想讀書的人都OK』」。

而這間補習班的代表藤岡克義回想，「齋藤當時的算數程度為1/2加上1/3等於2/5，而且無法寫出所有的英文字母，加上他沒有考大學所須的高中畢業同等學歷，所以首先，他必須先準備高中學歷認定考試的8項學科」。

齋藤因此往返東京與廣島，兼顧工作與讀書，後來甚至租下公寓，天天到補習班報到。結果，經過兩年苦讀後，他在44歲時，通過慶應大學的一般入學考試。

如今已經50歲的齋藤，正在挑戰相當難通過的司法考試。他希望以自身經驗，解決幫派份子及更生人回歸社會的問題，像是許多人離開幫派後難以在銀行開戶。

日本金融機構設有所謂的「前暴力團體成員5年條款」，亦即脫離幫派後約5年內仍被視為相關人員，無法開設銀行帳戶或簽訂租屋契約。

日本警察廳與金融廳曾發出通知，要求在前暴力團成員於反暴力運動推動中心合作的企業就業等條件下，不要禁止這些人開設薪資入帳帳戶。然而，仍有人長達10年、20年無法開戶。

本月3日，齋藤受邀在眾議院法務委員會分享自身經驗，「自己以前曾有5年無法於銀行開戶，我認為這應該依照罪名來區分處理。如果全面限制開戶，反而會讓人再次走投無路。」

齋藤以自身經驗充滿幹勁地表示，「我想在監獄裡設立職業介紹所。雖然法律上一定會有問題，但如果能善用這類制度就好了。」

目前他為了司法考試，每天苦讀15到17個小時。他的訣竅是「讀書前先跑步30分鐘」、「讀書時不接工作電話」、「刪掉電腦的通訊軟體LINE」。他還說，「連洗澡時都在背書。踏實的努力真的很重要。（讀完書）幾乎是（累到）直接昏倒。」

齋藤先前報讀的補習班代表藤岡克義則看好齋藤，「司法考試和大學考試層次完全不同，不能一概而論，但他一旦下定決心，就一定會做到。我期待他帶來好消息。」