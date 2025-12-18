快訊

熱木星如何遷移軌道？ 圓化時間揭新線索

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
東京大學團隊將「熱木星」的遷移區分為兩種路徑，並發現它們是通過行星盤遷移至靠近恆星的軌道上。（Photo from Wikipedia）
宇宙中，大質量系外行星如何遷移軌道？東京大學團隊將「熱木星」的遷移區分為兩種路徑，並發現約有30顆熱木星的圓化時間比其系統年齡長，表明了它們是通過行星盤遷移至靠近恆星的軌道上。可見，熱木星也具有與主恆星對齊的軌道，甚至位於多行星系統中。

熱木星遷移軌跡

SciTechDaily》報導，人類於1995年首次探測到圍繞其他恆星運行的「熱木星」，這些系外行星是一種離主恆星非常近、質量與木星相似的氣態巨行星，具有極短的公轉週期與極高的表面溫度。科學家認為，熱木星最初形成於遠離恆星的地方，類似於太陽系中的木星，後來才向恆星內部移動。

對此，科學家提出兩個主要過程。首先，行星與其他天體的引力相互作用扭曲其軌道，然後恆星附近的潮汐力逐漸使其變為圓形，形成「高偏心率遷移」；再來，行星嵌入原行星盤（氣體和塵埃盤）中並緩慢地向內螺旋運動，形成「盤狀遷移」。

東京大學文理研究所團隊引入了一種新的觀測方法，使行星最初沿著一條高度拉伸的軌道運行，在反覆近距離掠過恆星後，過程中的潮汐力會使其軌道逐漸變圓。然而，研究人員計算500多顆已知熱木星的圓化時間後發現，大約有30顆行星並不符合觀測要求。

熱木星起源演化

每日科學》報導，在高偏心率遷移過程中，引力擾動會使行星軌道相對於其恆星自轉軌道傾斜，造成可測量的偏差。然而，隨著時間的推移，潮汐力可以減少甚至消除這種傾斜，即使軌道與恆星自轉軌道高度吻合，也不能保證行星是來自盤狀遷移。

對此，尋找那些仍保留著行星系統運動軌跡痕跡的行星，對於理解行星系統的演化至關重要。研究團隊指出，大氣層和化學成分的研究或許能夠揭示熱木星最初在星盤中的位置，從而為熱木星的起源和演化提供新的見解。

木星 科學家 東京大學

