快訊

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

45年古董微波爐退役！她感性告別驚動品牌求收藏 當年價格可買4台機車

不坐雪橇改搭路面電車　布魯塞爾耶誕老人提前送祝福

中央社／ 布魯塞爾17日專電
立陶宛首都維爾紐斯首度推出「聖誕節前的耶誕節」活動，民眾可免費乘坐聖誕小火車，受到大小朋友歡迎。(中央社)
立陶宛首都維爾紐斯首度推出「聖誕節前的耶誕節」活動，民眾可免費乘坐聖誕小火車，受到大小朋友歡迎。(中央社)

耶誕節將至，布魯塞爾街頭瀰漫著濃厚過節氛圍，除了各式裝飾外，主題彩繪路面電車也行駛在街道上。耶誕老人更提前現身，不搭雪橇改乘坐電車，與乘客同樂並獻上節日祝福。

從1日起，在布魯塞爾街頭可以看到以耶誕節為主題的彩繪路面電車穿梭。不少當地民眾與觀光客在路上巧遇時，紛紛拿起手機或相機拍照、錄影，有許多兒童看到這樣的列車更是興奮的歡呼。

為了增添節日氛圍與話題性，負責營運路面電車的布魯塞爾市際交通公司（STIB-MIVB）更推出了「耶誕老人陪伴搭車」的活動，耶誕老人將會搭上特定時段與路線的列車，並在車上與乘客互動。

首班耶誕老人列車於17日中午從位在時尚精品街區的Louise車站出發，由於事前已經預先公布車次資訊，因此在列車抵達前，月台上已經聚集了許多人，其中有許多兒童。不少父母精心替孩子裝扮，讓他們穿戴滿滿的耶誕元素搭上這班列車。

帶著5歲兒子前來搭車的史黛拉告訴中央社記者，前一陣子透過社群平台得知有這個活動，就決定要帶孩子來，因為孩子很喜歡耶誕節與耶誕老人，同時也希望能讓他留下美好的回憶。

由於一開始大量乘客湧入電車，令車廂內一度寸步難行，耶誕老人也只能坐在座位上，直到電車經過幾站後，車內乘客人數略為下降，耶誕老人才起身行走並與乘客互動。

在約半小時的車程中，耶誕老人除了與乘客合影之外，也向乘客送上「耶誕快樂」等祝福，甚至當列車到達停靠站並開門時，會下車向乘客揮手道別。不少下了車的兒童也會依依不捨的猛力揮手。

根據STIB-MIVB公布的資訊，耶誕主題彩繪路面電車將從12月1日起行駛至明年1月4日。除了17日之外，耶誕老人也會在20日下午搭上主題電車，與乘客一同歡慶即將到來的耶誕節。

耶誕節 布魯塞爾

延伸閱讀

桃消中路分隊防災宣導結合耶誕氛圍 中山國小學童體驗在濃煙中逃生

打通台中高鐵站交通瓶頸 高鐵三路橋梁分隔島耶誕節前後拆除

今起至耶誕節3波東北季風接力 賈新興：冬至「桃園以北+宜蘭」溼答答

嘉市微電車「躲」草叢 警民聯手助車主找回

相關新聞

比破盤更便宜！唐吉訶德新型門市打出0.8折 超驚人低價靠進貨手腕

原價超過1萬1千日圓（約台幣2240元）的保養品，竟然打0.8折？根據日媒FNN報導，台人遊日必去掃貨的地點「唐吉訶德」，在埼玉縣熊谷市推出了全新型態門市「Re:Pr!ce」，一開幕便吸引大批人潮，超低價策略成為最大賣點。

影／荷蘭航空驚現「機艙老鼠」 乘客被迫一同橫渡大西洋

荷蘭皇家航空公司（KLM）一架航班近日因飛行途中客艙內驚現巨鼠，於抵達目的地後緊急取消後續航程，大量旅客一度滯留加勒比海地區。

為救8.7萬元金剛鸚鵡…印度男冒險爬牆向電線塔揮桿 不慎觸電身亡

印度邦加羅爾（Bengaluru）一名男子為救援飛到電線塔的寵物，向電線塔揮動金屬管，但金屬管意外觸碰到高壓電線，導致男子身亡。

不坐雪橇改搭路面電車　布魯塞爾耶誕老人提前送祝福

耶誕節將至，布魯塞爾街頭瀰漫著濃厚過節氛圍，除了各式裝飾外，主題彩繪路面電車也行駛在街道上。耶誕老人更提前現身，不搭雪橇...

「工作、再工作」掌聲背後 日本為何走不出過勞崇拜？

日本首相高市早苗就任自民黨總裁（黨魁）時高喊「工作、工作、工作、工作、再工作」，被選為2025年流行語年度大賞。在工作方式改革已上路多年的此刻，這句話引發日本過勞文化是否捲土重來的質疑。

掛「支持台灣」遭陸人洗版！捷克手搖店挺台被狂刷負評 老闆感謝台人：非常開心

捷克手搖飲店Lootea堅持用台灣原料製作珍珠奶茶，店內掛著「我們支持台灣」字樣的連帽衫，因挺台立場遭中國顧客留負評。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。