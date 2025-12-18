為救8.7萬元金剛鸚鵡…印度男冒險爬牆向電線塔揮桿 不慎觸電身亡

印度邦加羅爾（Bengaluru）一名男子為救援飛到電線塔的寵物，向電線塔揮動金屬管，但金屬管意外觸碰到高壓電線，導致男子身亡。

12月13日，32歲的庫馬爾（Arun Kumar）於邦加羅爾吉里納加爾（Girinagar）觸電身亡，當時他正試圖救助飛走並停留在附近電線塔上、價值約25萬盧比（約新台幣8.7萬元）的寵物金剛鸚鵡。

警方表示，庫馬爾在爬上圍牆後揮舞金屬管，試圖驅趕鸚鵡，但金屬管意外觸碰到高壓電線，令庫馬爾遭受嚴重電擊並跌倒，隨後被緊急送醫但不治身亡。

在庫馬爾不幸身亡後，鸚鵡仍停留在塔上，隨後由相關安全單位救下，並未受傷。

警方確認死因為與架空電線的意外接觸，並登記為非自然死亡案件。目前無可疑的他殺行為，警方正進行調查，以檢查電線桿周圍安全問題。

文章授權轉載自《香港01》