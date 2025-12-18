快訊

80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

郵差不送信了！丹麥郵政結束400年寄送服務

美參議院通過9010億美元2026國防授權法 川普將簽署生效

聽新聞
0:00 / 0:00

為救8.7萬元金剛鸚鵡…印度男冒險爬牆向電線塔揮桿 不慎觸電身亡

香港01／ 撰文：韓學敏
印度一名男子為救援飛到電線塔的寵物，向電線塔揮動金屬管，但金屬管意外觸碰到高壓電線，導致男子身亡。示意圖／ingimage
印度一名男子為救援飛到電線塔的寵物，向電線塔揮動金屬管，但金屬管意外觸碰到高壓電線，導致男子身亡。示意圖／ingimage

印度邦加羅爾（Bengaluru）一名男子為救援飛到電線塔的寵物，向電線塔揮動金屬管，但金屬管意外觸碰到高壓電線，導致男子身亡。

12月13日，32歲的庫馬爾（Arun Kumar）於邦加羅爾吉里納加爾（Girinagar）觸電身亡，當時他正試圖救助飛走並停留在附近電線塔上、價值約25萬盧比（約新台幣8.7萬元）的寵物金剛鸚鵡

警方表示，庫馬爾在爬上圍牆後揮舞金屬管，試圖驅趕鸚鵡，但金屬管意外觸碰到高壓電線，令庫馬爾遭受嚴重電擊並跌倒，隨後被緊急送醫但不治身亡。

在庫馬爾不幸身亡後，鸚鵡仍停留在塔上，隨後由相關安全單位救下，並未受傷。

警方確認死因為與架空電線的意外接觸，並登記為非自然死亡案件。目前無可疑的他殺行為，警方正進行調查，以檢查電線桿周圍安全問題。

延伸閱讀：

印度德里濃霧霾逾400航班延誤　能見度一度降至零

美斯訪印度爆混亂　球迷拆凳抗議　警拘主辦者承諾買票者將獲退款

文章授權轉載自《香港01》

鸚鵡 寵物

延伸閱讀

30歲中國健美冠軍王昆猝死…曾獲CBBA賽事8連冠 新健身房籌備中

過去無不良紀錄…澳洲槍擊案喪命槍手來自印度 家屬稱不知為何變激進

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

三峽貨櫃車停電事故 台電：勾到第四台線路導致電桿倒塌

相關新聞

為救8.7萬元金剛鸚鵡…印度男冒險爬牆向電線塔揮桿 不慎觸電身亡

印度邦加羅爾（Bengaluru）一名男子為救援飛到電線塔的寵物，向電線塔揮動金屬管，但金屬管意外觸碰到高壓電線，導致男子身亡。

「工作、再工作」掌聲背後 日本為何走不出過勞崇拜？

日本首相高市早苗就任自民黨總裁（黨魁）時高喊「工作、工作、工作、工作、再工作」，被選為2025年流行語年度大賞。在工作方式改革已上路多年的此刻，這句話引發日本過勞文化是否捲土重來的質疑。

掛「支持台灣」遭陸人洗版！捷克手搖店挺台被狂刷負評 老闆感謝台人：非常開心

捷克手搖飲店Lootea堅持用台灣原料製作珍珠奶茶，店內掛著「我們支持台灣」字樣的連帽衫，因挺台立場遭中國顧客留負評。此...

假新聞稱法國政變！馬克宏要求Meta下架 臉書：沒違規、拒絕刪除

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，一位非洲領袖在社群媒體看到假新聞，以為法國發生政變。馬克宏認為茲事體...

不滿薪資、工作條件！羅浮宮員工通過延長罷工 館方宣布局部開放

世界最多人參觀的博物館、法國巴黎羅浮宮（Louvre）的工會說，員工今天投票通過延長因不滿薪資和工作條件而自15日發起的...

政治風向球！2026歐洲歌唱大賽陷大規模抵制 5國家「1原因」退出

歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）明年將邁入第70屆，卻遭遇賽史最大規模的政治抵制，5個國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。