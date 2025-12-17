快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

假新聞稱法國政變！馬克宏要求Meta下架 臉書：沒違規、拒絕刪除

中央社／ 記者曾依璇巴黎17日專電
法國總統馬克宏。圖／路透社
法國總統馬克宏。圖／路透社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，一位非洲領袖在社群媒體看到假新聞，以為法國發生政變。馬克宏認為茲事體大，要求平台下架卻遭拒絕，直指此事凸顯規範數位平台的必要性。

馬克宏昨天在普羅旺斯報（La Provence）於馬賽（Marseille）舉辦的活動中提到假消息在社群媒體造成的危害。他舉例，非洲某國領袖日前在臉書Facebook）看到一則「報導」，以為法國正發生政變，於是聯絡表達關切。

這則假消息顯然是以人工智慧（AI）生成；畫面中，一名記者在街頭手持寫有「Live 24」字樣的麥克風說，有不明身分的軍人發起政變。背景遠處是艾菲爾鐵塔和直升機，近處有持槍的軍人。

馬克宏說，這則假消息有多達1200萬次點閱，他指示幕僚要求臉書母公司Meta下架這則「明顯引發混亂」的假消息，但遭拒絕；馬克宏於是親自聯絡平台，然而「臉書的回覆是：這不違反我們的使用規範，拒絕刪除」。

馬克宏認為，這件事凸顯有必要嚴加規範數位巨擘及禁止青少年使用社群網絡。

他說：「這些人（指社群平台）不把我們當一回事，他們不在乎公共辯論的客觀性和民主國家的主權。他們讓我們置身險境，當我們發現明顯造假的內容危害公共安全時，必須有權予以刪除。」

費加洛報（Le Figaro）和法國新聞台（franceinfo）報導，這支臉書影片不是近月唯一流傳關於馬克宏的假消息。

數週前，一個假新聞網站刊登文章，指稱馬克宏「智商只有89」；文章冒用費加洛報記者之名，實際上是親俄羅斯組織「風暴-1516」（Storm-1516）所為，這個組織基於俄羅斯利益，企圖影響辯論和選舉，並破壞大眾對媒體的信任。

馬克宏 法國 社群媒體 假消息 Meta 臉書 Facebook

延伸閱讀

馬克宏擬邀習近平參加G7峰會 日方態度強硬「重視價值觀一致團結」

馬克宏訪陸未促成空巴新訂單 僅先前120架飛機訂單獲批准交付

保護馬克宏夫人 中最美女保鏢再現身 曾1人打敗5日本人

中國「最美保鑣」保護法國第一夫人 眼神犀利如「飛刀」再引關注

相關新聞

假新聞稱法國政變！馬克宏要求Meta下架 臉書：沒違規、拒絕刪除

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，一位非洲領袖在社群媒體看到假新聞，以為法國發生政變。馬克宏認為茲事體...

不滿薪資、工作條件！羅浮宮員工通過延長罷工 館方宣布局部開放

世界最多人參觀的博物館、法國巴黎羅浮宮（Louvre）的工會說，員工今天投票通過延長因不滿薪資和工作條件而自15日發起的...

政治風向球！2026歐洲歌唱大賽陷大規模抵制 5國家「1原因」退出

歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）明年將邁入第70屆，卻遭遇賽史最大規模的政治抵制，5個國家...

名導雷納夫婦32歲兒弒親 被控2項一級謀殺

著名演員兼導演羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子蜜雪兒辛格雷納(Michele Singer Reiner)近日遭殺...

香港的未來在哪裡？年輕人態度都「躺平」

我跟很多在香港的老師聊的時候，他們都會說「躺平」是現在最主流的一種心態，也就是不要講太多、不要理太多，管好自己小的事情就好。所以對很多學校辦的活動沒有很積極，學生會也沒了，學校辦的活動應付一下就好了。

一張對弈側拍照掀熱議！22歲棋壇新秀三島響爆紅 日媒盛讚「令人傾心的專注瞬間」

日本圍棋界近期出現一位意外竄紅的新星。現年22歲的職業棋士三島響（Mishima Hibiki），日前在社群平台分享參加「關西公開賽」的對弈側拍照，畫面中她神情專注、全心投入棋局的瞬間，迅速在日本社群平台X、Instagram引發大量轉載，也吸引日本媒體關注報導，相關話題更延燒至海外，引發台灣網友關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。