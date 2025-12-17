假新聞稱法國政變！馬克宏要求Meta下架 臉書：沒違規、拒絕刪除

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，一位非洲領袖在社群媒體看到假新聞，以為法國發生政變。馬克宏認為茲事體大，要求平台下架卻遭拒絕，直指此事凸顯規範數位平台的必要性。

馬克宏昨天在普羅旺斯報（La Provence）於馬賽（Marseille）舉辦的活動中提到假消息在社群媒體造成的危害。他舉例，非洲某國領袖日前在臉書（Facebook）看到一則「報導」，以為法國正發生政變，於是聯絡表達關切。

這則假消息顯然是以人工智慧（AI）生成；畫面中，一名記者在街頭手持寫有「Live 24」字樣的麥克風說，有不明身分的軍人發起政變。背景遠處是艾菲爾鐵塔和直升機，近處有持槍的軍人。

馬克宏說，這則假消息有多達1200萬次點閱，他指示幕僚要求臉書母公司Meta下架這則「明顯引發混亂」的假消息，但遭拒絕；馬克宏於是親自聯絡平台，然而「臉書的回覆是：這不違反我們的使用規範，拒絕刪除」。

馬克宏認為，這件事凸顯有必要嚴加規範數位巨擘及禁止青少年使用社群網絡。

他說：「這些人（指社群平台）不把我們當一回事，他們不在乎公共辯論的客觀性和民主國家的主權。他們讓我們置身險境，當我們發現明顯造假的內容危害公共安全時，必須有權予以刪除。」

費加洛報（Le Figaro）和法國新聞台（franceinfo）報導，這支臉書影片不是近月唯一流傳關於馬克宏的假消息。

數週前，一個假新聞網站刊登文章，指稱馬克宏「智商只有89」；文章冒用費加洛報記者之名，實際上是親俄羅斯組織「風暴-1516」（Storm-1516）所為，這個組織基於俄羅斯利益，企圖影響辯論和選舉，並破壞大眾對媒體的信任。