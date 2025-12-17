不滿薪資、工作條件！羅浮宮員工通過延長罷工 館方宣布局部開放

快訊

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導
法國巴黎羅浮宮的工會表示，員工今天投票通過延長因不滿薪資和工作條件而自15日發起的罷工。圖／路透社
世界最多人參觀的博物館、法國巴黎羅浮宮（Louvre）的工會說，員工今天投票通過延長因不滿薪資和工作條件而自15日發起的罷工。館外有數百遊客等待。館方則宣布今天局部開放。

綜合法新社和路透社報導，法國民主工會聯盟（CFDT）的代表鮑德（Valerie Baud）在羅浮宮外對媒體記者表示，館內員工已在大會上一致通過繼續罷工。

法國總工會（CGT）在其Instagram帳號上發文指出，羅浮宮員工認為法國文化部提出的解決方案「並不足夠，不可接受」。

稍晚羅浮宮管理單位的1名發言人表示，羅浮宮今天開放，但由於罷工行動，部分館區無法進入。

羅浮宮員工15日展開罷工，並在博物館入口外抗議，導致數千名前來準備參觀的遊客撲空。昨天則為週二例行休館日。

羅浮宮去年10月發生轟動全球的珠寶竊案，近期又爆出設施問題，包括漏水導致古籍受損，暴露其安全漏洞明顯及硬體狀況每況愈下。

根據工會說法，羅浮宮員工工作過重且館方管理不善，他們呼籲增雇人力、提高薪資及調整經費支出方向。

