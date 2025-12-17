政治風向球！2026歐洲歌唱大賽陷大規模抵制 5國家「1原因」退出

快訊

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導
圖為12月16日，奧地利國家公共廣播公司ORF在維也納舉行記者會，螢幕上顯示2026年歐洲歌唱大賽（ESC）的標誌。法新社
歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）明年將邁入第70屆，卻遭遇賽史最大規模的政治抵制，5個國家因以色列參賽而退出。

法新社報導，主辦單位「歐洲廣播聯盟」（European Broadcasting Union）昨天宣布，35國明年5月將在奧地利維也納參加這項全球最大現場轉播音樂賽事，為自2004年擴大報名以來參賽國數量最少。

若非保加利亞、羅馬尼亞和摩爾多瓦重回這場年度盛會，參賽國數量恐怕會更低。

多年來，各國對歐洲歌唱大賽頗有微詞，時而參賽時而退出，有時是因為投票制度、獲勝機率、節目品質或參賽歌曲水準等問題，但這次情勢顯然不同。

以色列在加薩走廊（Gaza Strip）長達兩年的戰事引發廣泛關切，爭議白熱化。

此外也有一派人質疑電話投票系統遭到操縱，以拉抬以色列成績。以色列今年在瑞士巴塞爾（Basel）舉行的歐洲歌唱大賽觀眾投票中輕鬆領先，並連續從多個國家獲得滿分。

部分廣播公司也對歐洲廣播聯盟的價值觀和媒體自由懷有疑慮，尤其以色列限制他們的記者進入加薩，同時在加薩針對巴勒斯坦記者攻擊甚至殺害。

冰島、愛爾蘭、荷蘭、斯洛維尼亞及西班牙的公共廣播機構都已宣布抵制明年賽事。

熟悉歐洲歌唱大賽地緣政治關係的歷史學家伏勒提奇（Dean Vuletic）告訴法新社：「歐洲歌唱大賽就像歐洲政治風向球，反映時代精神。」

他說：「這是我們第一次看到多家廣播機構因他國參賽而聯合進行政治抵制。這對這項大賽來說是嚴重危機。」

以色列 加薩走廊 投票 規模

