比破盤更便宜！唐吉訶德新型門市打出0.8折 超驚人低價靠進貨手腕

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名商場唐吉訶德開出新型態門市「Re:Price」，祭出超驚人折扣。圖為唐吉訶德門市店內。 聯合報系資料照
原價超過1萬1千日圓（約台幣2240元）的保養品，竟然打0.8折？根據日媒「FNN」報導，台人遊日必去掃貨的地點「唐吉訶德」，在埼玉縣熊谷市推出了全新型態門市「Re:Pr!ce」，一開幕便吸引大批人潮，超低價策略成為最大賣點。

這間於16日開幕的一號店，不同於以往大型量販店形象，門市面積僅相當於便利商店大小，貨架上則貼滿大幅降價標示，從86％、53％到92％折扣比比皆是，視覺衝擊的力道十足。走進店內，最顯眼的是大量化妝品與保養品，包含美容液、化妝水、面膜等，約占全店商品的四成，主打30至50歲女性族群，以「美容與健康」作為該店主要定位。低價的韓國彩妝與保養品更是人氣焦點，不少消費者一口氣囤了不少貨。

但為何能賣這麼便宜呢？關鍵在於唐吉訶德多年以來累積的「進貨能力」。業者說明，「Re:Pr!ce」延續折扣通路的採購模式，透過大量收購品牌與製造商的剩餘庫存、季節性商品換季庫存等一次性集中進貨，大幅壓低成本，才能出現「破盤級」折扣。

此外，門市刻意不走「長期固定品項」路線，而是以「挖寶型商品」為主，商品會隨進貨狀況不定期更換，讓消費者每次造訪都有不同發現。且店面選在JR熊谷站附近的大型購物中心內，主打「日常順路消費」，希望吸引平時忙於家庭與工作的女性，在採買生活用品時順道撿便宜。

店內商品涵蓋日用品、食品、家電與雜貨，零食最低價只要59日圓（約台幣12元）。母公司表示若首店營運成效良好，未來也不排除拓展至日本各地。

唐吉訶德 彩妝 化妝品 折扣 庫存 日本

