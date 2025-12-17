一張對弈側拍照掀熱議！22歲棋壇新秀三島響爆紅 日媒盛讚「令人傾心的專注瞬間」

X世代始終被行銷端視為「不需急著經營」的一群：聲量不高、需求多元、行為難以單一路徑鎖定。然而，這群 45至60歲的消費者其實早已靜悄悄主導線上購物、效率導向消費與品牌忠誠度市場，卻只分到極低的行銷預算。真正的懸念在於當消費力正悄悄到達高峰、財富移轉的浪潮也即將落在他們手中，品牌還來得及重新理解 X 世代嗎？還是錯過這一次就再也追不上了？

