一張對弈側拍照掀熱議！22歲棋壇新秀三島響爆紅 日媒盛讚「令人傾心的專注瞬間」
日本圍棋界近期出現一位意外竄紅的新星。現年22歲的職業棋士三島響（Mishima Hibiki），日前在社群平台分享參加「關西公開賽」的對弈側拍照，畫面中她神情專注、全心投入棋局的瞬間，迅速在日本社群平台X、Instagram引發大量轉載，也吸引日本媒體關注報導，相關話題更延燒至海外，引發台灣網友關注。
IG照片中，三島響身穿簡約服裝、低頭凝視棋盤，專注思考的神態被鏡頭定格。其中一張她自然撥動耳邊髮絲的側拍照，猶如電影畫面般的靜謐定格，在緊張的棋賽氛圍中，流露出沉穩、內斂且知性的氣質。日本體育媒體《sportsbull》更直言，這是「讓人目不轉睛的一幕」，並稱其為「令人傾心的專注瞬間」。
綜合日媒報導，三島響出生於日本岡山縣，最初接觸圍棋其實純屬偶然，某次路過圍棋棋院門口，意外對這項競技產生興趣，進而踏上職業之路。她於2021年正式成為日本職業棋士，今年4月升至圍棋二段，截至6月中旬，本季戰績為10勝16敗，持續在賽場累積經驗。
三島響平時便活躍於社群平台，分享比賽紀錄、日常生活與推廣圍棋相關內容。這次關西公開賽的照片曝光後，社群帳號短時間內湧入大量留言，其中不乏來自台灣的粉絲關注。對於突如其來的高人氣，三島響也在X平台發文表示驚訝，強調自己只是單純的職業棋士，沒想到一張比賽照片會引發這麼大的回響。
