快訊

升大學學習歷程檔案「恐將成虛設」？ 課程學習成果、多元表現未交者增

非農數據出爐 美股電子盤、台指期夜盤大漲

大樂透頭獎2.17億元一注獨得！獎落「這縣市」

挺身而出！澳洲槍擊案猶太夫妻與凶嫌搏鬥反遇害 目擊者封其為英雄

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
澳洲雪梨邦代海灘14日發生槍擊案，受害者家屬16日在該海灘神情悲痛。路透
澳洲雪梨邦代海灘14日發生槍擊案，受害者家屬16日在該海灘神情悲痛。路透

英國廣播公司（BBC）16日報導，澳洲雪梨邦代海灘14日槍擊案中，一對猶太人夫婦曾試圖抓住一名凶嫌的槍支來阻止他，其中丈夫一度與槍手搏鬥，最後與妻子仍不幸遭到凶嫌殺害，淪為這起槍案前2名遇害民眾。其英勇過程也被行車記錄器拍下，目擊者直呼是「英雄」。

這對夫妻分別是69歲的鮑里斯．葛曼（Boris Gurman）和61歲妻子索菲亞（Sofia）。兩人的家屬聲明，他們勇敢挺身而出保護他人，卻不幸中槍，雖然沒任何事能減輕失去兩人的痛苦，但家屬都對他們的勇敢和無私感到無比自豪，「這充分體現鮑里斯、索菲亞的為人，他們會本能、無私的幫助他人」。

事發時行車記錄器拍下的影片顯示，已退休的葛曼與其中一名持槍凶嫌搏鬥，奪下凶嫌徒武器，隨後兩人都摔倒在路上。葛曼之後起身，似乎用槍打了嫌犯，最後該嫌據信拿了另一把槍，用來殺死兩人。

澳媒報導，葛曼夫妻是這起槍案前2名死者。凶嫌在猶太「光明節」的慶祝活動開槍，已知至少15人遭凶嫌殺害，作案的是一名50歲男子和其24歲兒子，其中父親已遭警方擊殺。

葛曼夫婦家屬聲明，兩人已結婚34年，突然離世令家人心碎；葛曼是一名退休技師，素來以慷慨、沉穩和樂於助人為人所知，索菲亞則曾在澳洲郵政工作，深受同事和鄰里喜愛，他們生前一起過著誠實勤勉生活，是家庭的核心，如今離去留下無法彌補缺憾。

目擊者將葛曼稱為「英雄」。持有上述行車記錄器畫面的女子向路透說，葛曼沒逃跑，直直衝向危險，盡全力試圖奪走槍支，奮鬥到最後，「我能從攝影機裡看到那位老人最終中槍倒地。那一刻讓我心碎」。

另一名自稱目擊者告訴澳洲9News，葛曼已盡力，需要讓他的家人知道，「每個人都需要知道他的事蹟，因為那是在槍案的最初階段。他把自己置於危險。當時子彈已在橫飛，但他仍然挺身直面危險」。

這起槍案中，另有一位菸草專賣店老闆阿邁德徒手奪槍制伏歹徒，被譽為英雄。他的移民律師伊薩告訴「雪梨晨驅報」，阿邁德左臂約有5處槍傷，恐失去左臂，但阿邁德說並不後悔。

澳洲 行車記錄器 猶太 槍擊

延伸閱讀

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

澳洲奪槍英雄恐失左臂卻無悔 線上募款破3800萬

名導羅伯雷納遭割喉 傳兇嫌兒「暴力」同學：聽到出事就知道是他

雪梨海灘槍擊案 英勇救生員奮不顧身搶救孩童與傷者

相關新聞

挺身而出！澳洲槍擊案猶太夫妻與凶嫌搏鬥反遇害 目擊者封其為英雄

英國廣播公司（BBC）16日報導，澳洲雪梨邦代海灘14日槍擊案中，一對猶太人夫婦曾試圖抓住一名凶嫌的槍支來阻止他，其中丈...

偷渡美國無門…陸民眾「走線」方向大轉彎！轉赴歐洲目標德國

COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客...

過去無不良紀錄…澳洲槍擊案喪命槍手來自印度 家屬稱不知為何變激進

印度警方今天表示，在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中喪命的槍手阿克拉姆（Sajid Akram）原籍為印度南部城市海得拉巴（Hy...

傳1年「租金」約1億日圓…上野動物園2貓熊將返中 日本民眾反應兩極

東京都上野動物園的龍鳳胎大貓熊確定將於明年1月歸還中國，消息公布後，今天湧入大批道別民眾。有粉絲感嘆，未來日本再也看不到...

諾貝爾獎得主馬查多 逃離委內瑞拉途中脊椎骨折

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria CorinaMachado），上週在秘密離開委內瑞拉前往挪威途中...

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

澳洲知名景點邦代海灘14日驚傳大規模槍擊，造成一名槍手在內共16人死亡與42人受傷。澳洲警方16日透露，行凶的父子檔11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。