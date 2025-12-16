遭囚白俄及喬治亞記者獲沙卡洛夫獎 歐洲議會籲放人

快訊

中央社／ 布魯塞爾16日專電

歐洲議會今天將「沙卡洛夫獎」頒給入獄的喬治亞記者阿馬格洛別利及白俄羅斯記者波佐布特，表彰兩人捍衛言論自由，以及為喬治亞、白俄羅斯的民主奮鬥。目前兩人均被當局囚禁，歐洲議會呼籲立即無條件釋放。

沙卡洛夫獎（Sakharov Prize for Freedom ofThought）以蘇聯異議人士沙卡洛夫（AndreiSakharov）命名，是由歐洲議會設立的重要人權獎項，旨在表彰為捍衛人權、思想自由、民主法治而努力的個人或組織。

今年的頒獎典禮於16日上午在史特拉斯堡舉行，獲獎者為現年50歲的喬治亞記者阿馬格洛別利（MziaAmaghlobeli）與現年52歲的波蘭裔白俄羅斯記者波佐布特（Andrzej Poczobut）。

兩人由於批判性報導而觸怒政府，目前分別遭喬治亞與白俄羅斯當局囚禁，無法親自出席領獎。

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）在頒獎典禮上表示，將今年的沙卡洛夫獎頒給阿馬格洛別利與波佐布特，表彰他們為了捍衛言論自由，以及為了喬治亞與白俄羅斯的民主勇敢奮鬥。歐洲議會與兩人站在一起，呼籲兩國政府應立即無條件將兩人釋放，因為「面對權力說出真相，不應成為一種罪行。」

波佐布特的女兒代表出席領獎。她表示能站在這裡並代表父親受獎，是莫大的榮耀。過去近5年來，她與家人一直生活在沉默、不確定，以及失去摯愛之人的狀態之中，「今天我想向歐洲議會表達感謝，感謝你們記得他（波佐布特），也記得所有同樣承受這些無解問題的家庭。」

阿馬格洛別利的同事迪米特拉澤（Irma Dimitradze）代表出席領獎，並代讀阿馬格洛別利的致詞，「今天是代表我的同事，那些正在喬治亞奮力捍衛新聞的記者們接受這項獎項，他們努力不懈地工作，只為確保你們能聽見喬治亞公民抵抗的聲音，確保真相不被噤聲。」

他也提到喬治亞當局摧毀自由新聞、廢除反對派政黨並監禁反對黨領袖，瓦解非政府組織並將在其中的工作者貼上外國代理人標籤。然而，這些行為都未能讓抗議活動噤聲。正因如此，歐盟對喬治亞人民的支持，比以往更加強而有力，他對此深表感激。

