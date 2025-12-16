快訊

過去無不良紀錄…澳洲槍擊案喪命槍手來自印度 家屬稱不知為何變激進

中央社／ 印度海得拉巴16日綜合外電報導
邦代海灘14日發生攻擊事件，是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案。圖／路透社
邦代海灘14日發生攻擊事件，是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案。圖／路透社

印度警方今天表示，在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中喪命的槍手阿克拉姆（Sajid Akram）原籍為印度南部城市海得拉巴（Hyderabad），但他與印度家人的聯繫有限。

路透社報導，邦代海灘（Bondi Beach）14日發生的攻擊事件，是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，已被當局視為針對猶太族群的恐怖主義行動展開調查。

目前死亡人數達16人，其中包括被警方擊斃、經確認為槍手的50歲男性阿克拉姆。

當地媒體報導，另一名涉案的24歲男子是阿克拉姆的兒子納維德（Naveed Akram），同樣中彈的他傷勢嚴重，仍在醫院搶救。

印度泰倫加納邦（Telangana）警方在聲明中指出：「家屬表示，對他（阿克拉姆）的激進思想、相關活動，以及他何以走上激進化的情況，完全不知情。」海得拉巴是泰倫加納邦的首府。

根據澳洲警方的說法，阿克拉姆父子上個月曾前往菲律賓，父親持印度護照，兒子則持澳洲護照。官員稱目前還在調查兩人出國目的，尚無法證實他們與任何恐怖組織有聯繫，或是否曾在菲律賓受訓。

泰倫加納邦警方則在今天發布的聲明中表示，讓兩名槍手激進化的因素「似乎與印度，或泰倫加納邦本地無關」。

聲明並提到，阿克拉姆1998年移居澳洲後，曾6度返回印度，主要是基於家庭因素，而他在離開印度前並無任何「不良紀錄」。

