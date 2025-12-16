澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
澳洲知名景點邦代海灘14日驚傳大規模槍擊，造成一名槍手在內共16人死亡，民眾16日赴現場獻花哀悼。歐新社
澳洲知名景點邦代海灘14日驚傳大規模槍擊，造成一名槍手在內共16人死亡與42人受傷。澳洲警方16日透露，行凶的父子檔11月曾赴菲律賓，且當時持印度護照入境，不過澳洲當局拒絕說明其中一名槍手的國籍；菲律賓當局也已證實消息。

這起案件是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，槍手為一對父子檔，分別為50歲的阿克拉姆（Sajid Akram）與24歲的納維德（Naveed Akram）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新南威爾斯州警方表示，目前已確認這對父子在案發前一個月曾從雪梨飛往菲律賓，目前正調查兩人在當地行蹤與目的。

彭博資訊報導，菲律賓當局也證實消息並指出，這對父子11月1日持印度護照入境菲律賓，當時申報最終目的地為菲律賓南部達沃市；後續他們自達沃轉機至馬尼拉，並於11月28日搭機返回雪梨。約兩周後，兩人犯下駭人槍擊案。

CNN報導，菲律賓移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）透露，阿克拉姆是澳洲居民、印度籍人士，並持印度護照前往菲律賓。當局先前已透露，凶嫌父子檔中的兒子納維德出生於澳洲，是澳洲公民。

路透指出，菲律賓境內被認為有與伊斯蘭國（IS）關聯網絡的活動，且IS曾在菲律賓南部地區具有一定影響力。這些勢力近年已被削弱，僅以零散、小規模組織形式在南部民答那峨島運作，其影響力早已無法與2017年馬拉威危機期間的規模相比。2017年5月，IS分支毛特組織夥同當地IS發動攻擊，引發超過5個月的圍城戰。

另外，澳洲執法當局也證實，凶嫌父子受到極端IS意識形態影響，且納維德車上查獲2面IS旗幟。

印度外交部尚未回應置評。

