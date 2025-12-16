日本青森發生規模5.2地震！深度僅20公里 北海道測得最大震度3

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳16日表示，當地時間下午2時38分（台灣時間下午1時38分），青森縣東方外海發生地震，震源深度約20公里，地震規模推估為芮氏規模5.2。北海道函館觀測到最大震度3的搖晃，所幸此次地震沒有引發海嘯的風險。

各地震度分布顯示，北海道與東北部分地區出現明顯有感震動，地方政府已確認目前未接獲災情通報。

另一方面，日本政府同日也宣布，因應12月8日青森縣東方外海發生規模7.5強震而發布的「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」，已於16日凌晨0時解除餘震注意情報。

青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5強震，青森縣八戶市觀測到最大震度6強的劇烈搖晃，北海道至東北地區一度發布海嘯警報與注意報。日本氣象廳隨後評估指出，千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的可能性短期內高於平時，首度發布「北海道・三陸沖後發地震注意資訊」。

不過，日本政府也強調，呼籲期間結束並不代表巨大地震發生的風險已完全消失。相關單位提醒，突發性大規模地震仍有可能發生，呼籲民眾持續做好防災準備，包括檢視避難動線與日常防災物資，以降低潛在風險。