諾貝爾獎得主馬查多 逃離委內瑞拉途中脊椎骨折

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria CorinaMachado），上週在秘密離開委內瑞拉前往挪威途中脊椎骨折，她的發言人今天向外界證實此事。

法新社報導，馬查多先前表示，在前往奧斯陸領取諾貝爾獎的危險航程中，曾擔心過自己的生命安全。

挪威「晚郵報」（Aftenposten）指出，馬查多是在乘坐一艘小型漁船航行時受傷，當時船隻遭受巨浪拍打，航程相當危險。

馬查多發言人馬塞羅（Claudia Macero）表示，「脊椎骨折的情況已獲證實」。她補充說，「目前，除『晚郵報』所報導內容，無法透露更多訊息。」

「晚郵報」表示，馬查多已在奧斯陸大學醫院烏勒瓦（Ulleval）院區接受醫生檢查。

馬查多是於11日凌晨抵達奧斯陸，她曾多次表示想要就醫，但並未提供任何醫療細節。

這位58歲的女性原定10日出席在奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎頒獎典禮，但由於行程延誤未能及時趕至。

儘管骨折，馬查多抵達奧斯陸不久後便翻過旅館圍欄，與支持者們握手致意。

馬查多指責委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）竊取2024年7月的大選結果，她本人也被禁止參加這項選舉，此一指控得到國際社會廣泛支持。

馬杜洛今天在其電視節目中，對有關馬查多受傷的報導含糊回應。他說：「馬查多說她脊椎骨折。但她真正受傷的是大腦與靈魂，因為她是個魔鬼。她恨委內瑞拉，她恨你們。」