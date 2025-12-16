快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

諾貝爾獎得主馬查多 逃離委內瑞拉途中脊椎骨折

中央社／ 奧斯陸15日綜合外電報導
榮獲諾貝爾獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。
榮獲諾貝爾獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria CorinaMachado），上週在秘密離開委內瑞拉前往挪威途中脊椎骨折，她的發言人今天向外界證實此事。

法新社報導，馬查多先前表示，在前往奧斯陸領取諾貝爾獎的危險航程中，曾擔心過自己的生命安全。

挪威「晚郵報」（Aftenposten）指出，馬查多是在乘坐一艘小型漁船航行時受傷，當時船隻遭受巨浪拍打，航程相當危險。

馬查多發言人馬塞羅（Claudia Macero）表示，「脊椎骨折的情況已獲證實」。她補充說，「目前，除『晚郵報』所報導內容，無法透露更多訊息。」

「晚郵報」表示，馬查多已在奧斯陸大學醫院烏勒瓦（Ulleval）院區接受醫生檢查。

馬查多是於11日凌晨抵達奧斯陸，她曾多次表示想要就醫，但並未提供任何醫療細節。

這位58歲的女性原定10日出席在奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎頒獎典禮，但由於行程延誤未能及時趕至。

儘管骨折，馬查多抵達奧斯陸不久後便翻過旅館圍欄，與支持者們握手致意。

馬查多指責委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）竊取2024年7月的大選結果，她本人也被禁止參加這項選舉，此一指控得到國際社會廣泛支持。

馬杜洛今天在其電視節目中，對有關馬查多受傷的報導含糊回應。他說：「馬查多說她脊椎骨折。但她真正受傷的是大腦與靈魂，因為她是個魔鬼。她恨委內瑞拉，她恨你們。」

馬查多

延伸閱讀

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

川普施壓馬杜洛 馬查多：對委內瑞拉政局影響顯著

諾獎得主馬查多潛逃挪 威謝美軍協助…矢言將返國

相關新聞

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

澳洲知名景點邦代海灘14日驚傳大規模槍擊，造成一名槍手在內共16人死亡與42人受傷。澳洲警方16日透露，行凶的父子檔11...

日本青森發生規模5.2地震！深度僅20公里 北海道測得最大震度3

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳16日表示，當地時間下午2時38分（台灣時間下午1時38分），青森縣東方外海發生地...

諾貝爾獎得主馬查多 逃離委內瑞拉途中脊椎骨折

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria CorinaMachado），上週在秘密離開委內瑞拉前往挪威途中...

澳洲奪槍英雄恐失左臂卻無悔 線上募款破3800萬

澳洲雪梨知名景點邦代海灘日前驚傳槍擊事件，菸草專賣店老闆阿邁德徒手奪槍制伏歹徒，被譽為英雄，為其設立的公眾募款活動也已突...

名導羅伯雷納夫婦遭割喉亡 毒癮兒被捕…前1天在派對激烈爭吵

奧斯卡78歲名導羅伯雷納(Rob Reiner)與68歲的妻子蜜雪兒辛格雷納(Michele Singer Reiner...

密謀跨年夜爆炸案 反政府組織5人落網 包括1華女

司法部15日宣布，密謀跨年夜將在南加州兩家公司的多個地點發動爆炸案的五名嫌犯12日已經落網，遭到共謀犯罪、持有未登記爆裂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。