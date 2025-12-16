澳洲奪槍英雄恐失左臂卻無悔 線上募款破3800萬

澳洲雪梨知名景點邦代海灘日前驚傳槍擊事件，菸草專賣店老闆阿邁德徒手奪槍制伏歹徒，被譽為英雄，為其設立的公眾募款活動也已突破184萬美元（約新台幣3846萬元）。

「紐西蘭前鋒報」（New Zealand Herald）報導，儘管因此負傷住院，阿邁德（Ahmed al Ahmed）說自己並不後悔當時的舉動。

他的移民律師伊薩（Sam Issa）告訴「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald），阿邁德左臂約有5處槍傷，其中一枚子彈深入左側肩胛骨，失血嚴重，他擔心阿邁德可能因此失去一條手臂。

伊薩說：「他的情況一點也不好，身上多處中彈，我們的英雄正苦苦撐著…他的傷勢比預期嚴重得多。」

他還說：「阿邁德是個謙遜的人，他不在意媒體報導，只是出於人性做了當時必須去做的事。他用自己的方式，表達對他能身處澳洲並獲得公民身分的感激之情。」

先前有媒體誤報阿邁德是雪梨薩瑟蘭郡（SutherlandShire）的水果店老闆，但他經營的其實是菸草專賣店和便利商店。

成千上萬善心群眾向阿邁德的英勇之舉致敬，捐出160萬澳元（約184萬美元）支持為他和其家人設立的募款活動。

截至今天中午，已有超過2.5萬人參與捐款，其中包括慨捐9萬9999澳元（約新台幣209萬元）的美國億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）前往探視阿邁德，並在社群平台Instagram（IG）感性發文，讚揚這位平民英雄。

柯民思寫道：「阿邁德是真實世界的英雄。昨晚，他在冒著極大風險的情況下解除一名恐怖分子的武裝，他的非凡勇氣無疑拯救了無數條人命。」

「如果不是阿邁德無私的勇氣，將會有更多人失去性命。謝謝你，阿邁德。」

阿邁德的父親稍早接受訪問時，提到兒子是在2006年移居澳洲，以及他當天為何會出現在邦代海灘（Bondi beach）。

他的父親說：「事情是這樣的，他的朋友對他說，『我們去邦代（海灘）喝杯咖啡吧』。他們到了那裡，發現有持槍者正在對人群開火。」

「人們的性命受到威脅，他注意到遠處有一名持槍歹徒。他看見有人倒在地上、四處都是鮮血，他的良知和靈魂立刻驅使他撲向其中一名恐怖分子，並奪走對方的武器。」

阿邁德的父親稱讚兒子擁有保護他人的本能，「我深感自豪與光榮，因為我兒子是澳洲英雄」。