快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

日本青森強震解除餘震注意情報 政府籲持續防災

中央社／ 東京16日專電

日本青森縣8日深夜發生震度6強地震後，政府發布「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」。時隔一週，內閣府與氣象廳今天召開記者會，宣布注意情報在16日凌晨0時期滿解除，但也強調這不代表發生大規模地震的風險已經消失，呼籲民眾平時仍須注意防災。

「北海道．三陸外海後發地震注意情報」自2022年開始運用。由於日本海溝、千島海溝沿線有可能發生伴隨海嘯的巨大地震，當在這些預想震源區域或周邊發生規模7以上地震時，內閣府會發布注意情報，提醒後續再發生巨大地震的可能性相較平時提高。

8日晚間11時15分左右，青森縣東方外海發生規模7.5地震，內閣府與氣象廳隨後發布注意情報，提醒被發布情報的182個市町村，後續發生大規模地震的可能性相較於平時「相對提高」，必須檢視防災準備，但並非預測必然會發生大地震。

朝日新聞報導，根據青森縣統計，這次地震造成的住宅損害，截至15日下午2時包括全毀1件、部分損壞45件，以及其他損害情況，合計54件。

金澤大學地震防災工學助教村田晶說，這次地震與2024年最大震度7級的能登半島地震不同，當時震源位於直下，地震直接影響地表；這次地震的震源位於外海，距離觀測到震度6強的八戶市約80公里，因此搖晃減弱。

此外，八戶市過去也多次發生強震，像是1994年發生過震度6地震。村田認為，老舊且結構脆弱的建築物，可能已經在過去地震中受損或淘汰，也是這次住宅災情較輕的可能原因之一。

延伸閱讀

日本青森外海強震規模上修至6.9、深度更淺！海嘯注意報全解除

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

影／高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

相關新聞

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

澳洲知名景點邦代海灘14日驚傳大規模槍擊，造成一名槍手在內共16人死亡與42人受傷。澳洲警方16日透露，行凶的父子檔11...

日本青森發生規模5.2地震！深度僅20公里 北海道測得最大震度3

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳16日表示，當地時間下午2時38分（台灣時間下午1時38分），青森縣東方外海發生地...

諾貝爾獎得主馬查多 逃離委內瑞拉途中脊椎骨折

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria CorinaMachado），上週在秘密離開委內瑞拉前往挪威途中...

澳洲奪槍英雄恐失左臂卻無悔 線上募款破3800萬

澳洲雪梨知名景點邦代海灘日前驚傳槍擊事件，菸草專賣店老闆阿邁德徒手奪槍制伏歹徒，被譽為英雄，為其設立的公眾募款活動也已突...

名導羅伯雷納夫婦遭割喉亡 毒癮兒被捕…前1天在派對激烈爭吵

奧斯卡78歲名導羅伯雷納(Rob Reiner)與68歲的妻子蜜雪兒辛格雷納(Michele Singer Reiner...

密謀跨年夜爆炸案 反政府組織5人落網 包括1華女

司法部15日宣布，密謀跨年夜將在南加州兩家公司的多個地點發動爆炸案的五名嫌犯12日已經落網，遭到共謀犯罪、持有未登記爆裂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。