彭博推薦2026年全球25個最佳旅遊地點！台灣唯一上榜城市曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
彭博資訊16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，亞洲共有6個地點入選，台北市名列其中，為台灣唯一上榜城市。路透
彭博資訊16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，亞洲共有6個地點入選，台北市名列其中，為台灣唯一上榜城市。彭博指出，台北以街頭傳統小吃與現代餐飲文化交織的美食風貌脫穎而出，成為亞洲備受矚目的新興美食目的地之一；同時也提醒，8月正值颱風好發期，並非造訪台北的理想時段。

這份年度旅遊榜單歷時一年彙整完成，評選過程追蹤數百項全球旅遊、航空、飯店與文化趨勢，並結合各地旅遊專家意見與記者實地觀察，鎖定尚未過度觀光、同時具備文化特色與高端旅宿發展潛力的目的地，性價比與未來發展前景亦納入評選考量。

本次榜單中，亞洲共有6個地點入選，分別為台灣台北市、哈薩克阿拉木圖、印尼羅地島、印度老虎保護區國家公園、馬來西亞檳城，以及位於西南亞的中東國家阿曼。

台北為全台唯一入選城市。報導指出，台灣近年頻頻成為全球美食討論焦點，除了早已風靡國際的珍珠奶茶與夜市文化，首都台北的餐飲場景也持續進化，逐漸形塑出兼容傳統與創新的城市飲食樣貌。

彭博形容，台北街頭既能見到經營多年的雞肉飯等傳統老店，也不乏風格鮮明的咖啡館與餐廳，甚至出現結合藝術展覽空間的烘焙坊，展現城市飲食文化的多元層次。

彭博建議，3月至5月及9月至11月為造訪台北氣候最為溫和的時段；相較之下，8月正逢颱風活躍期，並不適合安排行程。

彭博評選2026年全球25大最佳旅遊地點：

阿根廷巴雷阿爾

義大利薩丁尼亞

非洲加彭

哈薩克阿拉木圖

印尼羅地島

美國奧札克高原

希臘群山

塞內加爾達卡

蘇格蘭賀布里底群島

美國德州

坦尚尼亞尚吉巴島

祕魯利馬

美國南卡州查爾斯頓

土克斯和凱科斯群島

印度老虎保護區國家公園

奧地利維也納

北美洛磯山脈

南美洲蓋亞那

地中海島嶼科西嘉

馬來西亞檳城

墨西哥帝王蝴蝶保護區

中東阿曼

美國舊金山

台灣台北

西班牙埃斯特雷馬杜拉

