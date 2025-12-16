快訊

前1天才慶生！母抱3歲雙胞胎墜10樓亡 調查揭心酸內情

香港01／ 布萊恩／報導
1名48歲母親抱着1對雙胞胎孩子從10樓墮下，母親當場死亡，其中1名孩子重傷。示意圖／ingimage
1名48歲母親抱着1對雙胞胎孩子從10樓墮下，母親當場死亡，其中1名孩子重傷。示意圖／ingimage

西班牙發生倫常慘劇，1名48歲母親為雙胞胎孩子慶祝3歲生日隔日，就抱著2名孩子從10樓墜下，母親當場死亡，2名孩子送院搶救，其中1名孩子危殆，另1名孩子幸逃一劫。事件震驚當地社會，並揭開事件悲傷內情。

綜合外媒報導，事發12月6日早上約9時，地點在西班牙馬德里Ciudad Lineal區1棟大樓，1名48歲母親抱著1對雙胞胎孩子從10樓墜下，母親當場死亡，2名孩子送往不同醫院搶救，其中1名孩子傷勢非常嚴重，另1名孩子則因為受到較好保護，沒有大礙。

母抱雙胞胎孩子墜樓亡　1孩子重傷

警方進入屋內調查，檢獲1部手機、1部屬於母親的筆記型電腦，以及一些筆記本，但沒有遺書。警方正調查案件，已排除性别暴力。

案件也揭開更多悲傷內情。據報導，這名母親於案發前一天（12月5日）才為2名孩子慶祝3歲生日，未料第2天就發生悲劇。

揭悲傷內情

目擊事件的鄰居透露，在母親墜樓前幾分鐘，仍在大聲喊著她要做什麼。也有鄰居揭開悲傷內情，指這名母親與丈夫離婚後，帶同孩子居住在此，並患有憂鬱症，曾幻想自己被迫害及被跟蹤監視。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

悲傷倫常命案！完美丈夫把妻丟下14樓亡　殺妻後自首　揭心酸原因

雙屍倫常慘案｜電風扇殺人父子同死　次子全裸蹲客廳　揭心酸內情

文章授權轉載自《香港01》

