駐巴西代表處贊助慈善活動 關懷弱勢展現台灣能量
中華民國駐巴西代表廖志賢13日出席巴西利亞衛星城市「聖誕無飢餓」（Natal Sem Fome）慈善活動，與當地華人團體捐贈150份基本食物籃，協助巴西利亞聯邦特區弱勢家庭。
活動由世界華人工商婦女企管協會巴西利亞分會會長蔡慈慧發起，駐巴西代表處贊助合作，在愛斯圖繞爾（Estrutural）的「第一浸信會」教堂舉行。
此次捐贈150份基本食物籃，協助巴西利亞聯邦特區弱勢家庭度過溫暖耶誕節，現場約百餘名民眾參加。
活動以聖歌揭開序幕。蔡慈慧表示，感謝教會協助促成活動順利舉行，也盼望透過行動傳遞關懷。教堂牧師西薩（Paulo Cesar）向代表處表達謝意，並祝福與會者耶誕快樂。
廖志賢偕同參事黃念祖夫婦、副參事許秋煌關懷當地弱勢民眾。廖志賢致詞時指出，感謝世華分會多年來持續推動公益，展現台灣的愛心與善意。他強調，「台灣可以幫忙」不僅是一句口號，更是實際行動的體現，期盼台巴雙方在經濟、文化等領域持續深化合作。
活動也邀請巴西「生命使命機構」（Missão Vida）牧師艾維斯（Alvaro Alves）分享自身戒毒與重建人生的經驗，鼓勵民眾勇於面對毒品問題並尋求協助。
