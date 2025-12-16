匹克球場奪命意外！誤以為防護網夠牢 32歲男子跨欄撿球踩破墜樓身亡
匹克球（Pickleball）近來在各地掀起運動熱潮，沒想到馬來西亞卻傳出一起死亡事故。一名32歲華裔男子日前在位於3樓的匹克球場打球時，球不慎飛出場外，男子誤以為場外鋪設的防護網相當牢固，便跨越欄杆踩上防護網撿球，未料防護網承受不住重量當場破裂，男子自高處墜落，送醫前已無生命跡象。
球場空隙大 加裝防護網防止落球
根據當地媒體12月報導，事故地點位於吉隆坡半山芭一處三層樓高的匹克球場。由於各球場之間留有較大空隙，業者因此加裝防護網，原本用意是防止球直接掉落至地面，避免砸傷路人，現場也設有欄杆，提醒球友勿跨越以策安全。
誤把防護網當硬地 踩空墜落喪命
事故發生於12月3日晚間9點左右，該名32歲男子到場打球時，球被打出場外，他隨即前往撿球並翻越圍欄。疑似誤認防護網可承重，便直接踩上去，不料防護網瞬間破裂，男子因此失足從高處墜落，當場身亡。
匹克球愛好者熱議 呼籲加強場地安全
這起意外引發不少匹克球愛好者關注，有人拍下現場欄杆與防護網設計，並在社群平台討論如何改善場地安全措施，呼籲相關單位正視防護設施與警示標示，避免類似悲劇再次發生。
延伸閱讀：
3屍命案！母與2女兒墮化糞池慘死 警查內情疑母先溺斃女兒再自盡
泰國N號房？大學生商場偷拍墮樓亡 搜出9段不雅片稱受網群組威脅
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言