快訊

執行任務遇到大城淪陷！台籍無國界醫生的蘇丹見聞錄

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪「500人民幣」

高虹安涉貪判決牽動2026連任路 藍綠白各有盤算

匹克球場奪命意外！誤以為防護網夠牢 32歲男子跨欄撿球踩破墜樓身亡

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

匹克球（Pickleball）近來在各地掀起運動熱潮，沒想到馬來西亞卻傳出一起死亡事故。一名32歲華裔男子日前在位於3樓的匹克球場打球時，球不慎飛出場外，男子誤以為場外鋪設的防護網相當牢固，便跨越欄杆踩上防護網撿球，未料防護網承受不住重量當場破裂，男子自高處墜落，送醫前已無生命跡象。

球場空隙大　加裝防護網防止落球

根據當地媒體12月報導，事故地點位於吉隆坡半山芭一處三層樓高的匹克球場。由於各球場之間留有較大空隙，業者因此加裝防護網，原本用意是防止球直接掉落至地面，避免砸傷路人，現場也設有欄杆，提醒球友勿跨越以策安全。

誤把防護網當硬地　踩空墜落喪命

事故發生於12月3日晚間9點左右，該名32歲男子到場打球時，球被打出場外，他隨即前往撿球並翻越圍欄。疑似誤認防護網可承重，便直接踩上去，不料防護網瞬間破裂，男子因此失足從高處墜落，當場身亡。

匹克球愛好者熱議　呼籲加強場地安全

這起意外引發不少匹克球愛好者關注，有人拍下現場欄杆與防護網設計，並在社群平台討論如何改善場地安全措施，呼籲相關單位正視防護設施與警示標示，避免類似悲劇再次發生。

延伸閱讀：

3屍命案！母與2女兒墮化糞池慘死　警查內情疑母先溺斃女兒再自盡

泰國N號房？大學生商場偷拍墮樓亡　搜出9段不雅片稱受網群組威脅

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

匹克球場奪命意外！誤以為防護網夠牢 32歲男子跨欄撿球踩破墜樓身亡

匹克球（Pickleball）近來在各地掀起運動熱潮，沒想到馬來西亞卻傳出一起死亡事故。

前1天才慶生！母抱3歲雙胞胎墜10樓亡 調查揭心酸內情

西班牙發生倫常慘劇，1名48歲母親為雙胞胎孩子慶祝3歲生日隔日，就抱著2名孩子從10樓墜下，母親當場死亡，2名孩子送院搶救，其中1名孩子危殆，另1名孩子幸逃一劫。

聽K-pop遭「頭身分離」槍決…脫北者揭日常恐懼：強制觀看處決、吞SD卡求生

近年北韓公開處決的情況引發國際關注，多名脫北者陸續揭露當地高壓統治下的真實樣貌。一名於2023年成功脫北的男子表示，公開處刑早已不是偶發事件，而是一種用來震懾人民的日常手段，他直言，那些畫面「一輩子都不想再回憶」，也成為他下定決心離開北韓的原因之一。

哥倫比亞大巴士墜崖 16高中畢業生及司機共17人身亡

哥倫比亞西北部今天發生大巴士墜崖事故，車上載滿慶祝畢業的高中生，至少有16名學生及1名司機身亡

澳洲禁16歲以下用10款社媒 兒少轉戰冷門App

澳洲日前禁止16歲以下兒少使用10款主流社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook...

以前才20元！超商鮭魚飯糰讓日人哀號 省錢族轉移陣地：價格更親民

物價持續猛漲，連以前在便利商店是「日本平價飲食代表」的鮭魚飯糰，也讓不少民眾大喊吃不消。近日，根據日媒ENCOUNT報導，在X平台上，有一則關於鮭魚飯糰價格的貼文引發熱議，凸顯日本民眾對日常飲食成本飆升的強烈焦慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。