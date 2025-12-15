聽K-pop遭「頭身分離」槍決…脫北者揭日常恐懼：強制觀看處決、吞SD卡求生

近年北韓公開處決的情況引發國際關注，多名脫北者陸續揭露當地高壓統治下的真實樣貌。一名於2023年成功脫北的男子表示，公開處刑早已不是偶發事件，而是一種用來震懾人民的日常手段，他直言，那些畫面「一輩子都不想再回憶」，也成為他下定決心離開北韓的原因之一。

根據日本網路新聞平台《デイリー新潮》報導，一名脫北者金日赫(音譯)回憶當天的情景，指出2022年夏天，他家鄉突然接獲廣播通知，要求居民前往指定地點集合。到場後才發現，兩名被指控違法的男子已被綁在木樁上，其中一名22歲，罪名是觀看了70首南韓歌曲、3部韓劇，還將內容散播給他人；另一名33歲，據說是9年前犯下殺人罪。他們頭部罩著白布，現場由軍人戒備。無論年齡或身分，民眾幾乎都被強制到場，學校與職場更是集體動員，形成一種無法拒絕的「集體旁觀」。

他表示，行刑前會刻意等到人群聚集後才開始，士兵宣讀罪名後，數名狙擊手在固定距離舉槍射擊。「有人行刑時子彈會偏離打中脖子，頭跟身體直接分開......」他回憶道，多數人低頭不敢直視，而自己則在極度恐懼中意識到，這樣的場面在2020年後愈來愈頻繁，甚至成為「不聽話就會發生這下場」的無聲警告。

除了公開處刑，日常生活同樣充滿風險。「朋友拿到了最新的K-POP作品，我正準備收聽，檢閱部隊卻突然闖了進來，我情急之下把SD卡吞下肚......」金日赫回憶，某次在朋友家準備聽音樂時，檢查人員突然闖入，他只好將存有南韓內容的記憶卡直接吞下，只為避免被當場抓到。他形容，那一刻深刻感受到，在北韓，連聽歌都可能成為罪證。

金日赫指出，近年當局加強對年輕世代的思想與生活控管，從穿著、交友到婚姻形式都被納入規範，許多人即使沒有明確違法行為，也長期活在「隨時可能出事」的不安中。他自己就因身分制度與同居問題，始終擔心被追究責任。

真正讓他開始思考離開的，是接觸到海外文化的那一刻。透過《火影忍者》讓他想脫北，金日赫坦言，從外國影視作品中看到截然不同的生活樣貌，讓他第一次意識到世界並非只有官方宣傳的版本。當恐懼與壓力不斷累積，這樣的對比，最終促使他選擇冒險離開，尋找一個能自由生活的可能。

面對如此困境，北韓民眾的生活壓力持續累積。對許多人而言，恐懼已深植日常，每一次新聞與廣播，都是提醒他們這個社會的殘酷現實。而體制為了維持權力穩定，仍持續以極刑震懾民眾。讓普通民眾不僅在生計上受困，更在心理上長期承受壓迫與不安全感，成為他們無法擺脫的陰影。