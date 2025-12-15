羅浮宮工會15日將展開輪流罷工 要求增員及改善擁擠

羅浮宮（Louvre）博物館員工將自今天起展開輪流罷工，要求增聘人手並提出因應人潮擁擠的措施，為這座巴黎地標帶來更多挑戰。

法新社報導，距離館藏價值1億200萬美元的王冠珠寶在白天失竊、導致博物館蒙羞尚不足兩個月，目前尚不清楚罷工是否將迫使這座全球訪客最多的博物館閉館。

激進左派工會CGT的加拉尼（Christian Galani）告訴法新社：「我無法保證這個機構會關閉。如果他們真的開館，也只會是部分開放，路線相當非常有限，純粹只是象徵性地表示『我們有開館』而已。」

他表示，在巴黎即將迎接耶誕假期之際，這次罷工在博物館2200名員工間獲得廣泛支持。

加拉尼補充道：「罷工人數會比平常多很多。通常只有前線服務人員和保全人員參與，這次連科學人員、檔案館員、館藏管理員，甚至策展人與工坊同事都表示打算參與罷工。」

正值館方因10月19日發生的震撼竊案而成為公眾焦點之際，各組人員提出不同的不滿，累積成館內員工普遍不滿的氛圍。

接待和保全人員抱怨人手不足，卻得應付龐大人潮。收藏達文西（Leonardo da Vinci）名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）的羅浮宮，每年接待訪客較原本設計容量超過數百萬人。

今年6月16日的一次臨時罷工抗議導致羅浮宮暫時關閉。

羅浮宮已成所謂「過度觀光」的象徵，每天3萬名遊客面臨工會所說的「障礙賽」挑戰，包括安全隱憂、長長排隊人龍，以及水準欠佳的廁所與餐飲設施。

檔案館員與策展人越來越擔憂這座舊王宮內部日益惡化，近期又因漏水與結構問題導致展間關閉，更凸顯困境。

羅浮宮首席建築師夏迪雍（Francois Chatillon）上月於國會聽證會上坦言：「這棟建築狀況並不好。」

接連遭批的羅浮宮館長戴卡赫（Laurence desCars），面對不斷升高的下台呼聲，今年1月發布一份廣為流傳的備忘錄，警告政府漏水、過熱與參觀體驗下降等問題。

●安全破口

自竊案發生後，外界持續質疑事件是否原可避免，以及為何像羅浮宮這樣的國寶級機構防護如此薄弱。

兩名闖入者利用攜帶式伸縮梯登上存放王冠珠寶的展廳，當眾使用角磨機切開玻璃門後，盜走八件無價之寶，現場遊客目瞪口呆。

後續調查顯示案發時館外僅有一支監視器正常運作，控制室的守衛螢幕數量不足以即時掌握畫面，警方一開始也被誤導。

過去十年間館方曾收到多份專業評估報告，點出主要安全漏洞，包括2019年珠寶品牌梵克雅寶（VanCleef & Arpels）專家所做的稽核。

報告指出，竊賊得手的河岸陽台是「明顯弱點」，僅需一支伸縮梯就能輕易接近——與本次竊案發生過程如出一轍。