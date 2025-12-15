哥倫比亞大巴士墜崖 16高中畢業生及司機共17人身亡
哥倫比亞西北部今天發生大巴士墜崖事故，車上載滿慶祝畢業的高中生，至少有16名學生及1名司機身亡。
法新社報導，這群學生年齡介於16至18歲，來自美德殷（Medellin）附近的貝優（Bello）市的一所學校，他們在從哥國加勒比海沿岸返途中發生事故。
巴士墜落約40公尺山谷，另有20人受傷。
貝亞市長辦公室消息人士向法新社表示，相關單位仍在調查罹難者中有多少為未成年人。
安迪奧奎亞省（Antioquia）省長倫登（Andres JulianRendon）向媒體表示，事故原因仍在調查中。
倫登稍早在社群媒體發布一段影片，片中一名生還者提到：「我睡著的時候，突然聽到尖叫聲，從那之後我什麼都不記得了。」
這群學生是為慶祝畢業，自費前往加勒比海兩座濱海城鎮托盧（Tolu）、科維納斯（Covenas）遊玩。
救難人員須使用擔架將傷者從險峻山谷抬出來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言