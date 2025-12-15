快訊

哥倫比亞大巴士墜崖 16高中畢業生及司機共17人身亡

中央社／ 波哥大14日綜合外電報導
哥倫比亞發生巴士墜崖，親友們在國家法醫科學研究所外等候。 路透社
哥倫比亞西北部今天發生大巴士墜崖事故，車上載滿慶祝畢業的高中生，至少有16名學生及1名司機身亡。

法新社報導，這群學生年齡介於16至18歲，來自美德殷（Medellin）附近的貝優（Bello）市的一所學校，他們在從哥國加勒比海沿岸返途中發生事故。

巴士墜落約40公尺山谷，另有20人受傷。

貝亞市長辦公室消息人士向法新社表示，相關單位仍在調查罹難者中有多少為未成年人。

安迪奧奎亞省（Antioquia）省長倫登（Andres JulianRendon）向媒體表示，事故原因仍在調查中。

倫登稍早在社群媒體發布一段影片，片中一名生還者提到：「我睡著的時候，突然聽到尖叫聲，從那之後我什麼都不記得了。」

這群學生是為慶祝畢業，自費前往加勒比海兩座濱海城鎮托盧（Tolu）、科維納斯（Covenas）遊玩。

救難人員須使用擔架將傷者從險峻山谷抬出來。

