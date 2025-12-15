快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲禁16歲以下用10款社媒 兒少轉戰冷門App

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導
澳洲從10日起，禁止所有未滿16歲者使用臉書(Facebook)、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube和Twitch等社群媒體平台。路透
澳洲從10日起，禁止所有未滿16歲者使用臉書(Facebook)、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube和Twitch等社群媒體平台。路透

澳洲日前禁止16歲以下兒少使用10款主流社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等都不能使用，然而像小紅書等其他不在禁止名單內的App的下載量大增。

英國「金融時報」報導，根據蘋果App Store的排行榜，上週TikTok母公司字節跳動（ByteDance）旗下的生活風格應用程式Lemon8，躍居App Store下載量最高的生活類App，其次是照片分享應用程式的Yope。

標榜提供兒童安全空間的美國影音分享平台Coverstar 排名第3，中國的小紅書也增加不少新用戶。就連Meta 旗下即時通訊軟體WhatsApp也從中受益，因為16歲以下的澳洲兒少得尋找新管道維繫社交網絡。

澳洲12月10日成為全球第一個禁止16歲以下未成年人註冊、使用10款被認定可能對兒少造成傷害社媒平台的國家。

被禁社媒平台分別為YouTube、X（即之前的推特）、Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、Reddit、Twitch、Threads以及Kick。這些公司若違反規定讓未成年人註冊使用，最重面臨5000萬美元罰款。

澳洲這項禁令將責任轉嫁至科技公司身上，要求業者必須驗證註冊用戶的年齡。包括Meta、X、TikTok及Google在內等企業，必須向澳洲的數位監管機構提交資料，以評估是否遵守規定。

澳洲「科廷大學」（Curtin University）教授李佛（Tama Leaver）表示，隨年輕用戶湧入，成為替代品的未遭禁App、通訊服務與遊戲平台，很可能出現「魔幻般成長」。

李佛說：「對被迫退出原平台的人來說，他們正尋找新去處。他們目前是到處蜻蜓點水，之後會重新集結。」

TikTok旗下的Lemon8，已與負責執行新法的澳洲網安專員（eSafety Commissioner）會談。

總部註冊於美國德拉瓦州（Delaware）的Yope，執行長伊斯梅勞（Bahram Ismailau）告訴金融時報，他們尚未在澳洲行銷，但目前當地用戶已超過10萬人，且註冊人數現因口耳相傳而快速成長。

澳洲政府表示若有需要，將考慮擴大納入禁令規範的應用程式範圍。

雪梨大學商學院（University of Sydney BusinessSchool）講師費迪南茲（Ellese Ferdinands）表示，這些冷門App的突然崛起，凸顯澳洲政府禁令侷限性。

她說：「如果一款新App能在一夜之間出現，這又要如何監管？現有的TikTok、Instagram等平台有來自監管機構的高度關注與壓力，但同樣的防護機制卻漏掉其他沒那麼紅的App。」

儘管質疑澳洲政府作法，目前遭禁的10款社媒平台仍採配合態度。不過美國的Reddit已在12日透過法院提出挑戰，主張澳洲禁令違憲。

李佛指出，年輕人從公開社群平台轉至WhatsApp等私人通訊軟體，恐有其他始料未及的後果。

他說：「其實這些（聊天通訊軟體）並不是某些人想像中的烏托邦。這是一個封閉空間，更難看清裡頭發生什麼事，反而可能把問題推到檯面下而更不易察覺。」

澳洲 TikTok 應用程式

延伸閱讀

澳洲邦代海灘槍擊案增至12死 各國政要反應一覽

澳洲邦代海灘槍擊至少12死29傷 義勇男子徒手制伏槍手

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 迄今至少逾10死多人傷

南太平洋島國吐瓦魯持續下沉 首批氣候移民抵達澳洲

相關新聞

哥倫比亞大巴士墜崖 16高中畢業生及司機共17人身亡

哥倫比亞西北部今天發生大巴士墜崖事故，車上載滿慶祝畢業的高中生，至少有16名學生及1名司機身亡

澳洲禁16歲以下用10款社媒 兒少轉戰冷門App

澳洲日前禁止16歲以下兒少使用10款主流社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook...

以前才20元！超商鮭魚飯糰讓日人哀號 省錢族轉移陣地：價格更親民

物價持續猛漲，連以前在便利商店是「日本平價飲食代表」的鮭魚飯糰，也讓不少民眾大喊吃不消。近日，根據日媒ENCOUNT報導，在X平台上，有一則關於鮭魚飯糰價格的貼文引發熱議，凸顯日本民眾對日常飲食成本飆升的強烈焦慮。

國際大導vs.鬼才製作！電影如何影響電玩設計

本文由金馬影展提供，是2025年11月15日的《天國與地獄》映後座談。本場座談為金馬影展《小島秀夫：電玩 × 電影》專題單元之一，邀請《轉角國際》的主編林齊晧（編輯七號）、「轉角遊樂器」的共同主持人黃哲翰，一起和導演傅天余對談分享小島秀夫的選片《天國與地獄》、也聊聊小島秀夫的電玩設計與魅力。特別感謝文字記錄彭湘、攝影康志豪。

腹腔藏「足月男嬰」！41歲女切10公斤囊腫發現懷孕 喜迎奇蹟寶寶

洛杉磯時報報導，美國加州一名41歲護理師原本準備接受手術切除一顆重達22磅（約10公斤）的巨大卵巢囊腫，卻在術前意外發現...

想不起前天晚餐吃啥？日專家警告恐是「手機失智症」 10徵兆要注意

你還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，問題可能不只是健忘。日本腦神經內科醫師提醒，長時間、無目的地滑手機，可能讓大腦陷入一種被稱為「手機失智症」的狀態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。