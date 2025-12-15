快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

1人6狗三輪車組成一個家 馬尼拉街友因愛心走紅

中央社／ 馬尼拉15日專電

馬尼拉車水馬龍的街道上，以人力三輪車為家、靠拾荒為生的67歲街友卡羅斯，無怨無悔守護6條流浪狗，感動無數網友。

在車來車往的馬路上，被網友暱稱為卡羅斯老爹（Tatay Carlos）的街友，費力地踩著三輪車踏板緩慢前行。三輪車上掛滿水桶、鍋具，還擠著6隻流浪狗。就這樣1人6狗組成的家庭，在菲律賓最大的都會區相依為命。

卡羅斯10歲那年失去雙親，從此以街頭為家。他受訪時說：「我沒有家人，牠們就是我的家人…我從牠們身上看到我自己，同是被家庭與社會遺棄的一群。」

年輕時，卡羅斯曾在餐廳、工地與教會打零工，也曾成家育有4女1男，但最終仍回到街頭。被問及為何未與家人同住，他不願多談，只淡淡地說：「有時候陌生人還比家人溫暖，至少還願意給我食物。」

多年來，即使連自己的溫飽都難以顧全，卡羅斯仍然收留了一條又一條流浪狗，最老的一隻已經7歲，曾經陪他撐過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。他在街頭拾荒或乞討換取微薄收入，經常寧可自己挨餓，也要讓身邊的狗吃飽。

據他回憶，年輕時曾重病發燒數日後奇蹟痊癒，但最疼愛的狗卻莫名死去，巫醫告知，這條狗替他承擔了劫難，從此他更發心要盡力照顧流浪狗。

卡羅斯原本住在木製手推車裡，但他的善心被看見，於是有人替他量身打造出一輛人力三輪車，他笑稱自己終於有了「獨棟公寓」，「一樓」放小木櫃收納裝個人物品，「二樓」是臥室，「三樓」和「頂樓」則是毛小孩們的生活空間。

1人6狗的組合被動物福利倡議者注意到，也讓卡羅斯在網路走紅，路過民眾不時提供食物、甚至狗糧，電視台也來報導。他把電視台、名人來訪的照片貼在三輪車上留念。

如今，卡羅斯對生活已沒有奢求，只希望毛小孩們都能比自己先離世，「因為如果是我先走的話，牠們又要回到街上、再度流浪。」

菲律賓仍有許多像卡羅斯一樣的街友，在社會底層艱難度日。根據社會福利部2023年發布的備忘錄，全菲律賓估計約有450萬名無家可歸者，其中約2/3集中於大馬尼拉都會區。

街友無家可歸的原因很多，包括經濟機會不足、家庭變故、天災、都市化與人口遷移等。菲律賓政府與民間團體正透過社會救助計畫、住宅倡議與返鄉補助等措施，嘗試緩解問題，但外界普遍認為，仍有待加強推動。

馬尼拉 流浪狗 菲律賓

延伸閱讀

新竹門面見街友占據 市府：跨局處並設配套措施協助

7旬街友陳屍台北車站外天橋 警找不到家屬...恐成有名無主屍

中午還在領便當 列冊7旬街友倒臥天橋亡

影／街頭擦撞爆衝突街友騎腳踏車逃逸 豐原、東勢警逮人

相關新聞

國際大導vs.鬼才製作！電影如何影響電玩設計

本文由金馬影展提供，是2025年11月15日的《天國與地獄》映後座談。本場座談為金馬影展《小島秀夫：電玩 × 電影》專題單元之一，邀請《轉角國際》的主編林齊晧（編輯七號）、「轉角遊樂器」的共同主持人黃哲翰，一起和導演傅天余對談分享小島秀夫的選片《天國與地獄》、也聊聊小島秀夫的電玩設計與魅力。特別感謝文字記錄彭湘、攝影康志豪。

腹腔藏「足月男嬰」！41歲女切10公斤囊腫發現懷孕 喜迎奇蹟寶寶

洛杉磯時報報導，美國加州一名41歲護理師原本準備接受手術切除一顆重達22磅（約10公斤）的巨大卵巢囊腫，卻在術前意外發現...

以前才20元！超商鮭魚飯糰讓日人哀號 省錢族轉移陣地：價格更親民

物價持續猛漲，連以前在便利商店是「日本平價飲食代表」的鮭魚飯糰，也讓不少民眾大喊吃不消。近日，根據日媒ENCOUNT報導，在X平台上，有一則關於鮭魚飯糰價格的貼文引發熱議，凸顯日本民眾對日常飲食成本飆升的強烈焦慮。

想不起前天晚餐吃啥？日專家警告恐是「手機失智症」 10徵兆要注意

你還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，問題可能不只是健忘。日本腦神經內科醫師提醒，長時間、無目的地滑手機，可能讓大腦陷入一種被稱為「手機失智症」的狀態。

匈牙利萬人示威 要求總理奧班為虐兒案不作為下台

匈牙利首都布達佩斯今天舉行示威，數萬名抗議者要求總理奧班（Viktor Orban）下台，原因是他對國營機構中的虐待兒童...

連YouTube執行長都限制小孩用社群媒體 「這些名人」也採取類似做法

隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。