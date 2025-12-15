日本福岡巨蛋附近攻擊案2傷 男嫌落網承認犯行

日本福岡市「瑞穗PayPay巨蛋福岡」旁的一棟商業設施昨天傍晚5時許發生攻擊案，有一男一女遭人刺傷。警方今天已經依殺人未遂罪嫌，逮捕一名30歲無業男子。

案發地點是福岡巨蛋附近的商業設施「BOSSE．ZO FUKUOKA」，這間商場內部設有偶像團體HKT48的劇場。一名44歲HKT48劇場的男性工作人員胸部受傷，另一名27歲女性背部遭刺傷。而凶嫌在案發後逃逸。

「讀賣新聞」與日本放送協會（NHK）報導，據福岡縣中央警察署說明，兩名傷者遇襲後均已被送醫，所幸沒有生命危險。

福岡縣中央警察署也表示，凶嫌當時進入福岡巨蛋一樓僅限工作人員等進入的停車場電梯大廳。而上述44歲男員工提醒凶嫌此事後，就被凶嫌以像是利器的物品攻擊。

凶嫌接著攻擊另一名女子。而遇襲的女子當時為了巨蛋另一場活動而來，正在巨蛋旁的商業設施一樓的電梯附近與朋友會合。

警方指出，這名女傷者表示「並不認識凶嫌」。

而福岡縣警方表示，凶嫌為福岡市系島市的30歲無業男子山口直也，他承認犯案，且持有2把菜刀。

HKT48營運公司在官網公布，受傷男性是HKT48的工作人員，因此取消原定於昨晚舉行的新曲發售紀念「線上握手會」活動。公司說明，HKT48成員當時人在劇場的辦公室內，已全數安全疏散。