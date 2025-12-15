以前才20元！超商鮭魚飯糰讓日人哀號 省錢族轉移陣地：價格更親民

快訊

物價持續猛漲，連以前在便利商店是「日本平價飲食代表」的鮭魚飯糰，也漲到讓不少民眾大喊吃不消。日媒「ENCOUNT」近日報導，在X平台上一則關於鮭魚飯糰價格的貼文引發熱議，凸顯日本民眾對日常飲食成本飆升的強烈焦慮。

YouTube頻道「吉田製作所Y」的經營者吉田在X發文感嘆：「物價漲得太誇張了。超便宜等級的鮭魚飯糰，竟然已經要235日圓（約台幣47元）。」短短一句話，道出不少消費者的心聲，貼文迅速累積超過3萬個讚。鮭魚飯糰一直以來給人「便宜、方便」的印象，不少網友看到價格後紛紛回憶：「以前不是100日圓（約台幣20元）左右嗎？」、「以前500日圓可以買兩、三個，現在一個就快沒了」，直言這樣的漲幅實在難以接受。

留言區也湧入大量對物價上漲的抱怨聲浪，有人感嘆「真的撐不下去」，也有人直言「是日圓愈來愈不值錢」。不過，也有網友點出背後原因，指出「不只是鮭魚變貴，海苔因歉收大漲，白米也在漲」，成本壓力倍增。

也有網友將矛頭指向整體經濟環境，「如果像美國一樣，薪資跟著物價一起漲，抱怨幾句也就算了，但日本多數人的薪水根本沒動。」有人進一步憂心，日本央行近期小幅升息，對抑制物價效果有限，反而可能推高房貸利率，讓正值壯年的40、50歲族群再次承受沉重壓力。此外，也有消費者認為，超商價格上調，多少受到高價飯糰專門店熱賣的影響。不少網友分享自己已減少到超商消費，改到超市購買飯糰或現做便當，「選擇多、價格也親民」。

