聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國加州41歲護理師洛培茲（中）在卵巢囊腫切除手術前意外發現懷孕，且胎兒並未著床於子宮內。醫療團隊最終在極高風險下，成功同時移除囊腫並接生出一名健康男嬰。圖/截自Cedars-Sinai
美國加州41歲護理師洛培茲（中）在卵巢囊腫切除手術前意外發現懷孕，且胎兒並未著床於子宮內。醫療團隊最終在極高風險下，成功同時移除囊腫並接生出一名健康男嬰。圖/截自Cedars-Sinai

洛杉磯時報報導，美國加州一名41歲護理師原本準備接受手術切除一顆重達22磅（約10公斤）的巨大卵巢囊腫，卻在術前意外發現自己懷孕，且胎兒並未著床於子宮內。醫療團隊最終在極高風險下，成功同時移除囊腫並接生出一名健康男嬰，醫師形容簡直現代醫學奇蹟。

根據洛杉磯塞達斯-西奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Center），這名來自貝克斯菲爾德（Bakersfield）的護理師洛培茲（Suze Lopez），原定接受卵巢囊腫切除手術，卻在術前例行檢查中發現自己懷有一名幾乎足月的胎兒。3天後，她再度因腹痛前往醫院檢查，並發現胎兒並不在子宮內。

院方表示，羅培茲經MRI、抽血與超音波檢查後，診斷為極罕見的腹腔異位妊娠，胎兒在腹腔內發育，並將巨大囊腫向前推擠。醫師指出，胎兒靠近肝臟，臀部倚著子宮，發育狀況已接近足月。

負責接生的產科主任奧齊梅克（John Ozimek）表示，影像檢查顯示，洛培茲雖然懷孕，但子宮內並無胎兒，一顆重達22磅的良性卵巢囊腫占據腹腔大量空間。醫師隨後發現，一名幾近足月的男嬰擠在腹腔內狹小空間，位置靠近肝臟，臀部貼近子宮。他形容，這類在子宮外孕的案例，「在臨床上幾乎前所未見」。

院方8月18日動員約30名醫療專家共同動手術，團隊必須在腹腔內胎盤與血管附著的情況下接生嬰兒，同時移除巨大的卵巢腫塊。過程中，醫師先移除囊腫，再由產科接生嬰兒。嬰兒出生後，洛培茲一度大量出血，麻醉團隊加入，成功穩定她的狀況。

男嬰出生時體重約8磅（約3.6公斤），頭髮濃密，健康狀況良好。新生兒科醫師達亞南（Sara Dayanim）表示，團隊原本非常擔心嬰兒肺部發育，但他迅速甦醒，隔天即移除呼吸管、自主呼吸，2周內達成所有關鍵生存指標，「完全逆轉所有不利因素」。

洛培茲表示，由於囊腫多年來不斷增生，加上長期月經不規則與腹部不適，她從未察覺自己懷孕，「在祈禱並嘗試17年後，仍難以相信自己真的迎來第二個孩子」。

洛培茲夫婦將男嬰取名為Ryu，中間名Jesse，意為「上帝的禮物」。男嬰父親安德魯（Andrew Lopez）表示，能在手術室親眼見證母子平安，是一生難忘的奇蹟時刻。

腹腔藏「足月男嬰」！41歲女切10公斤囊腫發現懷孕 喜迎奇蹟寶寶

洛杉磯時報報導，美國加州一名41歲護理師原本準備接受手術切除一顆重達22磅（約10公斤）的巨大卵巢囊腫，卻在術前意外發現...

