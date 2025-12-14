首爾冬季慶典開幕 喔熊現身推廣台灣山林

快訊

中央社／ 首爾14日專電

結合燈光秀及多樣活動打造的2025首爾冬季慶典12日正式開幕，台灣觀光署吉祥物「喔熊」也在其中的首爾燈節現身，以台灣山林為主題，吸引韓國民眾前往台灣享受山林之美。

首爾市政府今年以「幻象首爾」為主題打造2025首爾冬季慶典，從12月12日至2026年1月4日在光化門廣場、清溪川、首爾廣場、東大門設計廣場（DDP）、普信閣、牛耳川等6個核心區域舉行多樣活動。

這些活動以「表演、體驗、K文化」為核心，包括在光化門與DDP舉行的燈光秀、耶誕市集、首爾燈節、首爾廣場溜冰場、表演活動及跨年敲鐘活動等，希望帶給韓國民眾及國際觀光客更具韓國風味的冬季體驗。

從2017年持續參與首爾燈節活動的台灣觀光署首爾辦事處今年也沒有缺席，由吉祥物「喔熊」帶領參觀民眾探訪台灣山林，燈座展現台灣獨特的阿里山森林火車風景，並以熱氣球造型燈飾做點綴，邀請韓國民眾前往台灣享受美好溫暖的冬季之旅。

首爾辦事處表示，韓國為台灣入境市場重要客源，截至今年9月，韓國旅客赴台已達69萬人次，希望透過本次參展，加強宣傳台灣豐富的活動與景點，鼓勵韓國旅客更深入體驗及探索台灣的多元魅力。

在首爾冬季慶典期間，每天都可以看到光化門的燈光秀與沿著清溪川及牛耳川展開的首爾燈節展示，而DDP燈光秀僅限18日至31日期間展示；在光化門廣場舉辦的耶誕市集則是從12日舉辦至31日為止。此外，由首爾廣場改造的大型溜冰場則將從19日開放至2026年2月8日為止。

