耶誕節將至 旅菲台商入深山關懷原住民

中央社／ 波拉克鎮14日專電

耶誕節將屆，旅菲台商丁金煌成立的KOTEN慈善基金會，連續2個週末遠赴呂宋島中部山區，向當地艾沓族（Aeta）原住民分發食品及民生物資，受惠家庭計達1600戶。

KOTEN公司負責人丁金煌，每年天主教聖週、耶誕節或是農曆春節前後，都會到班巴加省（Pampanga）波拉克鎮（Porac）山區關懷原住民艾沓族（Aeta），已持續進行10數年，2020年起由KOTEN慈善基金會接手。

今年的贊助單位有僑商企業KOTEN、Klio、PlatinumEmpire、Champion和中國信託銀行。

志工今天清晨從馬尼拉出發，KOTEN動員80名員工、8輛貨車，運載賑濟品以及協助現場分發作業。

每一戶原住民都領取到10公斤白米、速食麵、食品罐頭、礦泉水、餅乾、家用品，以及現金紅包，用於購買生活所需。

駐菲代表周民淦致詞讚揚基金會及贊助商長期投入公益，不僅為原住民社區增添耶誕節氣氛，也展現台灣社會的關懷與善意。他指出，此次活動台商企業除分享節慶氣息外，更透過實際行動，深化台菲民間友誼，具有重要意義。

周民淦也捐贈現金，支持社區發展。

基金會執行長丁俊峰表示，善盡社會責任是公司長期堅持的理念，秉持感恩的心回饋菲律賓社會，看著原住民帶著物資開心返家，也能感染到他們的快樂。

活動現場懸掛「Love From Taiwan」布條，艾沓族原住民以傳統舞蹈迎接訪客，村長波塔特科（RolandoPotatco）代表社區感謝台灣人的愛心，對族人迎接即將到來的耶誕節提供了實質幫助。

波拉克鎮距馬尼拉約112公里，山區是艾沓族生活的地方，而艾沓族為菲律賓原住民族群之一，屬東南亞矮黑人族群，主要散居於呂宋島中部山區，多以耕作、狩獵或製作手工藝品維生。

賑濟結束後，原住民回贈自行種植的農作物表達謝意，小朋友們也不停向車隊揮手，希望台商們很快再回來。

想不起前天晚餐吃啥？日專家警告恐是「手機失智症」 10徵兆要注意

你還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，問題可能不只是健忘。日本腦神經內科醫師提醒，長時間、無目的地滑手機，可能讓大腦陷入一種被稱為「手機失智症」的狀態。

匈牙利萬人示威 要求總理奧班為虐兒案不作為下台

匈牙利首都布達佩斯今天舉行示威，數萬名抗議者要求總理奧班（Viktor Orban）下台，原因是他對國營機構中的虐待兒童...

連YouTube執行長都限制小孩用社群媒體 「這些名人」也採取類似做法

隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，...

全球最強護照排名出爐！「這國」蟬聯榜首 台灣名次進步、居第36

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，台灣名列3...

難掩悲傷情緒…憶去年3名小歌迷遇害哽咽 泰勒絲1句話吐心境

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）近日在Disney+推出有關她巡迴演出的全新紀錄片，她受訪時談到曾與2024年英國紹斯波特（Southport）持刀襲擊事件的倖存者和遇難者家屬見面的情況...

英國爆超級流感！醫生擬發起5天罷工 施凱爾譴責「魯莽之舉」

英國衛生官員警告，國內正面臨一波「空前超級流感」疫情。首相施凱爾今天譴責國內醫師計畫下週發動為期5天的罷工行動「魯莽」，...

