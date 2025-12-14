德國軍備擴張 傳統軍工與新創防務公司爭奪軍費配置

快訊

中央社／ 柏林13日綜合外電報導

隨著德國重新武裝，防務巨頭開始展開角力：傳統軍工集團主張投資重型武器，新興公司則推動更多現代化裝備，例如人工智慧（AI）無人機。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）承諾打造歐洲最強的傳統軍隊，投入數千億歐元，加速這項始於俄羅斯2022年對烏克蘭全面入侵之後的軍備擴張。

歐洲各地都在加速重新武裝，這既是受到美國總統川普要求北大西洋公約組織（NATO）盟國增加國防支出的壓力，也是出於對美國是否持續承諾歐洲安全的擔憂。

但這些資金應該流向何處，卻是爭論的焦點。

部分德國防務科技新創公司指出，烏克蘭戰爭顯示，相對便宜、可大量生產的裝備，如人工智慧驅動的無人機，將成為未來戰爭的關鍵。

一些人認為，過多資金投入了經典但昂貴的武器，如戰車與裝甲車，而這些武器容易成為新型、成本低廉的空中武器攻擊目標。

德國防務科技公司Helsing創辦人謝爾夫（GundbertScherf）告訴法新社：「顯然，我們過於集中於傳統作戰平台。」

「隨著周遭世界的變化，支出模式必須改變。」

謝爾夫表示，態度正在逐漸改變，「我希望我們能看到支出模式從傳統系統占99%、自動化系統占1%的極端比例，轉向更加均衡」。

總部位於慕尼黑的Helsing成立於2021年，獲得Spotify創辦人艾克（Daniel Ek）投資公司支持，估值約120億歐元（140億美元），近期與德國軍方進行測試多次成功命中目標。

站在這場辯論另一側的，是德國最大武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall），該公司是軍用車輛與彈藥的重要供應商，銷售額因烏克蘭戰爭而大幅成長。

執行長派培格（Armin Papperger）承認無人機的重要性與日俱增，但他認為，無人機只是未來關鍵系統之一。

派培格近日在媒體簡報會上表示：「如果沒有裝甲車，一旦遭到入侵，國家將無法防衛或擊退侵略者。」

