處喜馬拉雅山麓空污嚴重 伊斯蘭馬巴德祭罰汽車排放

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德當局本月開始路檢，加強打擊汽車排放所造成的嚴重霾害，這城市冬季因大氣逆溫現象導致污染物容易滯留於地表，是全年最嚴重的時期。

巴基斯坦環境保護署（EPA）工作人員阿巴斯（Zaigham Abbas）在首都東南邊陲一處檢查站受訪時說：「我們已經警告車主，會採取嚴厲措施，如果不遵守規定，將禁止他們進入市區。」

本週，卡車司機穆罕默德（Muhammad Afzal）駕車進入伊斯蘭馬巴德時，因排放濃厚的柴油廢氣而遭警方攔查，進而被開罰單，他完全沒想到會遇到這種情況。

他在罰繳1000盧比（約新台幣113元）時表示：「這很不公平。」警方並表示如果他再不「解決」問題，將扣留他的卡車。

雖然伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的冬季煙霾尚未達到大城市拉合爾（Lahore）或喀拉蚩（Karachi）那樣的極端程度，這兩城的污染來自重工業和磚窯每年的大量排放，而伊斯蘭馬巴德的空污主要來自汽車排放，其污染程度正和兩大城逐漸縮小差距。

伊斯蘭馬巴德白天的PM2.5濃度經常超越喀拉蚩和拉合爾，伊斯蘭馬巴德2024年全年平均濃度為每立方公尺52.3微克，高於拉合爾的46.2微克。

這些年均數值都遠超世界衛生組織（WHO）建議的每立方公尺5微克安全標準。

巴基斯坦政府於1959年決定，從喀拉蚩遷都到伊斯蘭馬巴德，城市規劃從零開始，其設計理念是為這個快速發展的國家打造一個城市典範，擁有寬闊的大道，以及鄰近喜馬拉雅山麓的充足綠地。

然而，伊斯蘭馬巴德寬闊的街道格局不利於步行，公共運輸也有限，導致居民日常生須活高度仰賴汽車，而且多數還是老舊車款。

研究機構「巴基斯坦空氣品質倡議」（Pakistan AirQuality Initiative）最近報告中指出：「首都地區煙霾中有害PM2.5細懸浮微粒，有53%來自交通運輸。」

「伊斯蘭馬巴德上空的煙霾…不是來自產業，而是百萬名市民日常移動的車輛排放，這是自食其果的危機。」