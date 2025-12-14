快訊

智利總統決選兩極對決 極右候選人卡斯特民調領先

中央社／ 聖地牙哥13日綜合外電報導

智利明天將舉行總統大選，選民必須在兩個極端人選間做出抉擇，一位是智利35年民主史以來最右翼候選人，另一位則是代表廣泛左翼陣營的聯盟領袖。

法新社報導，將近1600萬公民將在第2輪投票中，在有9個孩子的卡斯特（Jose Antonio Kast）及代表8黨聯盟參選的共產黨人賈拉（Jeannette Jara）之間做選擇。

● 卡斯特承諾驅逐非法移民　強硬打擊犯罪　

民調顯示，卡斯特領先優勢明顯，他強硬打擊犯罪和反移民的訴求，似乎獲得智利選民認同。

卡斯特誓言要在智利與玻利維亞邊境建圍牆、柵欄與壕溝，以阻止來自委內瑞拉等北方較貧窮國家的移民入境。

現年59歲的卡斯特曾在競選活動中聲稱：「國家正在分崩離析。」

智利曾是美洲最安全和最繁榮的國家之一，但近年來受到COVID-19疫情、暴力社會抗議以及外國有組織犯罪大量湧入的嚴重打擊。

在許多議題上，卡斯特的立場比大多數智利人都要右傾得多。

然而，對左派執政4年的高犯罪率與經濟成長緩慢感到厭倦的選民表示，儘管有所顧慮，他們仍將投票支持改變。

卡斯特承諾驅逐數十萬非法移民，並反對任何例外情況的墮胎，此外他還曾對前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）的血腥獨裁統治表達支持。

● 賈拉政見大轉彎難救選情　從和平到激進讓選民霧裡看花

在智利這個仍然被皮諾契特獨裁統治陰影籠罩的國家，賈拉不僅受到現任總統波里奇（Gabriel Boric）民望低迷拖累，共產黨身分也成為她的負擔。

賈拉的競選最初試圖將重點放在她刺激緩慢經濟成長的計畫上，並解決引發2019年大規模抗議的長期收入不平等問題。

但為了努力縮小與卡斯特的差距，她逐漸表示將嚴厲打擊犯罪。賈拉在9日晚間與卡斯特的最後一次電視辯論中表示：「我將利用法治賦予的所有工具來維護公共安全。」她還補充說，如有必要，她準備宣布實施緊急狀態。

然而，她批評卡斯特和其他右翼候選人的一些強硬政策，例如建邊境牆，且將犯罪率上升歸咎於移民增加。

紐約大學智利自由研究教授納維亞（PatricioNavia）表示，鑑於總統波里奇聲望低，「即使賈拉擁有當年前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）鼎盛時期的聲望」，她也很難贏得選民支持。

「但更重要的是，賈拉是共產黨員，這使情況變得更困難…她的競選不順利，她先是以非常溫和的形象示人，後來卻變得異常激進。因此，我們始終不清楚賈拉真正的面貌。」

