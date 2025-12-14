匈牙利萬人示威 要求總理奧班為虐兒案不作為下台

快訊

中央社／ 布達佩斯13日綜合外電報導
匈牙利反對派領袖馬格雅（講台上者）不滿政府對於虐童案的處置，13日號召民眾上街抗議。路透
匈牙利反對派領袖馬格雅（講台上者）不滿政府對於虐童案的處置，13日號召民眾上街抗議。路透

匈牙利首都布達佩斯今天舉行示威，數萬名抗議者要求總理奧班（Viktor Orban）下台，原因是他對國營機構中的虐待兒童指控行動不力。

法新社報導，自2010年重掌權力以來，這位民族主義總理承諾將兒少保護列為首要任務，但近期多起備受矚目的虐兒案已讓他的政府遭遇嚴峻挑戰。

布達佩斯一間少年拘留中心爆出新的虐待指控後，反對派領袖馬格雅（Peter Magyar）今天發起抗議。他所屬的尊重與自由黨（TISZA）在春季國會選舉前的民調領先。

16歲的柯札克（David Kozak）告訴法新社：「通常發生這種事件後，政府就該垮台了。對他們來說，問題不在於發生虐待事件，而是事件被曝光了。」

根據法新社記者報導，至少有5萬人參與示威，其中一些人手持可愛的兒童玩具。馬格雅帶領著群眾，高舉寫有「保護兒童」的標語。

這起最新的虐兒事件因監視器畫面曝光而爆發，畫面顯示索洛街（Szolo Street）少年拘留中心的前主任腳踹一名男孩頭部。

本週稍早，有4名涉案職員被拘留，且政府已下令將所有類似的機構全部納入警方監管。

