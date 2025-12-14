德警破獲耶誕市集攻擊陰謀 逮捕5名涉案男子
德國檢警今天表示，他們破獲一起擬以車輛衝撞耶誕市集人潮的伊斯蘭主義攻擊陰謀，並已逮捕5名男性犯嫌。
法新社報導，警方和檢方發布聲明指出，1名埃及人、3名摩洛哥人和1名敘利亞人涉嫌計劃在德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）發動攻擊，已於昨天遭到拘留。
聲明表示，上述56歲埃及男子涉嫌在一間清真寺中呼籲對巴伐利亞邦丁戈爾芬格-蘭道地區（Dingolfing-Landau）的市集發動攻擊，「以車輛釀最多的死傷」。
3名分別為30歲、28歲和22歲的摩洛哥男子疑似同意執行這項攻擊計畫；而37歲的敘利亞男子則是慫恿他們採取行動。
調查人員懷疑這起陰謀具有「伊斯蘭主義動機」。
5嫌在被捕羈押後，已於今天出庭。
去年德國東部馬德堡（Magdeburg）的一處耶誕市集發生汽車衝撞事件，造成6人死亡、數百人受傷。自此之後，德國當局一直對耶誕市集攻擊事件保持高度警戒。
