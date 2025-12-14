快訊

新莊凌晨惡火16歲少女葬身火窟 消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了

向蔣中正力薦的軍法局長竟是大貪官 彭孟緝遭究責

玩遊戲變加班！玩家嘆1變化被手遊綁架「交作業」眾人超認同

維爾紐斯獲選歐洲耶誕之都 創意邀民眾提前過節

中央社／ 維爾紐斯14日專電
維爾紐斯的耶誕樹以創意的主題設計與濃厚的節慶氛圍聞名。今年的耶誕樹是高達20公尺的天然雲杉樹。中央社
維爾紐斯的耶誕樹以創意的主題設計與濃厚的節慶氛圍聞名。今年的耶誕樹是高達20公尺的天然雲杉樹。中央社

一年只慶祝一次耶誕節還不夠，立陶宛首都維爾紐斯今年首度推出全新節慶「耶誕節前的耶誕節」，於13日提前透過一系列活動與表演慶祝，邀請已經等不及節日到來的民眾與遊客一同提前過節，重溫童年歡樂。

維爾紐斯（Vilnius）的耶誕樹以創意主題設計與濃厚節慶氛圍聞名，曾於2019年與2020年，連2年獲歐洲旅遊推廣與研究機構「歐洲最佳旅遊目的地」（European Best Destinations）評選為歐洲最美耶誕樹。

今年，維爾紐斯再度獲得肯定，榮獲由「耶誕城市網絡」（Christmas Cities Network）頒發的「2025年歐洲耶誕之都」頭銜。自11月底起，維爾紐斯老城區的餐廳、商店與街道角落，陸續點亮璀璨燈飾與節慶裝置，整座城市洋溢著濃厚的耶誕氛圍。

「耶誕節前的耶誕節」（Vilnius Christmas BeforeChristmas）由維爾紐斯官方旅遊推廣單位Go Vilnius主辦，是響應「歐洲耶誕之都」頭銜而推出的全新活動，並預計未來將成為維爾紐斯年度固定的節慶傳統。

活動當天，維爾紐斯市長本昆斯卡斯（ValdasBenkunskas）搭乘裝飾著大型薑餅人造型的耶誕公車，現身活動開幕式，致詞歡迎民眾與來自各地的遊客前來維爾紐斯共襄盛舉。現場並有合唱團演唱多首耳熟能詳的耶誕流行歌曲，為活動揭開溫馨序幕。

Go Vilnius公關主任吉爾茲姚斯凱特（EgleGirdzijauskaite）表示，「耶誕節前的耶誕節」是為所有等不及節慶到來的人而設計的活動。透過這些特別的體驗，維爾紐斯希望讓市民與旅客齊聚一堂，像個大家庭一同迎接並慶祝耶誕節。

今年活動亮點是與立陶宛銀行合作推出的松果「耶誕貨幣」。民眾與遊客只要前往市區設立的5處「耶誕銀行」據點，填寫一份與童年回憶相關的簡短問卷，即可得到1枚漆成鮮紅色的松果耶誕貨幣。這些貨幣可於超過40家參與活動的咖啡館、餐廳與商店，兌換熱巧克力、茶飲、甜點或小型紀念品，吸引民眾踴躍參與。

此外，活動期間還推出多項免費體驗，包括耶誕小火車、旋轉木馬、戶外溜冰場、城市導覽與合唱表演。Go Vilnius也在市區多個地點放置耶誕明信片與郵筒，免費供民眾寄送至海外，向親友傳遞節日祝福。

晚間，立陶宛最高地標維爾紐斯電視塔（Vilnius TVTower）則以音樂燈光秀，為「耶誕節前的耶誕節」劃下溫馨句點。

耶誕節 立陶宛 貨幣

延伸閱讀

影／屏東整座城市一起過耶誕！ 萬金聖母聖殿耶誕點燈

安心亞耶誕城冒雨秀辣腿！網友全醒「連阿公都站起來」

韋禮安壓軸獻唱！2025新北耶誕城演唱會登場 重磅卡司嗨翻全場

屏東萬金聖母聖殿點燈湧入上百名教徒 耶誕氣氛濃厚

相關新聞

全球最強護照排名出爐！「這國」蟬聯榜首 台灣名次進步、居第36

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，台灣名列3...

連YouTube執行長都限制小孩用社群媒體 「這些名人」也採取類似做法

隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，...

難掩悲傷情緒…憶去年3名小歌迷遇害哽咽 泰勒絲1句話吐心境

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）近日在Disney+推出有關她巡迴演出的全新紀錄片，她受訪時談到曾與2024年英國紹斯波特（Southport）持刀襲擊事件的倖存者和遇難者家屬見面的情況...

英國爆超級流感！醫生擬發起5天罷工 施凱爾譴責「魯莽之舉」

英國衛生官員警告，國內正面臨一波「空前超級流感」疫情。首相施凱爾今天譴責國內醫師計畫下週發動為期5天的罷工行動「魯莽」，...

北海道登山客遭熊襲喪命 GPS手錶曝「移動軌跡」揭遺體被拖行真相

日本北海道世界自然遺產「知床」的羅臼岳今年8月發生一起致命熊襲事故。一名26歲男性登山客在下山途中遭棕熊攻擊身亡，其生前配戴的GPS手錶完整記錄了行進軌跡，成為釐清事發經過的重要線索。死者生前已訂婚、正準備結婚，突如其來的不幸讓家屬與社會各界深感惋惜。

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

今年9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce），因社群平台Jodel出現一張她做出疑似帶有種族歧視意味動作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。