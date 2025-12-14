維爾紐斯獲選歐洲耶誕之都 創意邀民眾提前過節

一年只慶祝一次耶誕節還不夠，立陶宛首都維爾紐斯今年首度推出全新節慶「耶誕節前的耶誕節」，於13日提前透過一系列活動與表演慶祝，邀請已經等不及節日到來的民眾與遊客一同提前過節，重溫童年歡樂。

維爾紐斯（Vilnius）的耶誕樹以創意主題設計與濃厚節慶氛圍聞名，曾於2019年與2020年，連2年獲歐洲旅遊推廣與研究機構「歐洲最佳旅遊目的地」（European Best Destinations）評選為歐洲最美耶誕樹。

今年，維爾紐斯再度獲得肯定，榮獲由「耶誕城市網絡」（Christmas Cities Network）頒發的「2025年歐洲耶誕之都」頭銜。自11月底起，維爾紐斯老城區的餐廳、商店與街道角落，陸續點亮璀璨燈飾與節慶裝置，整座城市洋溢著濃厚的耶誕氛圍。

「耶誕節前的耶誕節」（Vilnius Christmas BeforeChristmas）由維爾紐斯官方旅遊推廣單位Go Vilnius主辦，是響應「歐洲耶誕之都」頭銜而推出的全新活動，並預計未來將成為維爾紐斯年度固定的節慶傳統。

活動當天，維爾紐斯市長本昆斯卡斯（ValdasBenkunskas）搭乘裝飾著大型薑餅人造型的耶誕公車，現身活動開幕式，致詞歡迎民眾與來自各地的遊客前來維爾紐斯共襄盛舉。現場並有合唱團演唱多首耳熟能詳的耶誕流行歌曲，為活動揭開溫馨序幕。

Go Vilnius公關主任吉爾茲姚斯凱特（EgleGirdzijauskaite）表示，「耶誕節前的耶誕節」是為所有等不及節慶到來的人而設計的活動。透過這些特別的體驗，維爾紐斯希望讓市民與旅客齊聚一堂，像個大家庭一同迎接並慶祝耶誕節。

今年活動亮點是與立陶宛銀行合作推出的松果「耶誕貨幣」。民眾與遊客只要前往市區設立的5處「耶誕銀行」據點，填寫一份與童年回憶相關的簡短問卷，即可得到1枚漆成鮮紅色的松果耶誕貨幣。這些貨幣可於超過40家參與活動的咖啡館、餐廳與商店，兌換熱巧克力、茶飲、甜點或小型紀念品，吸引民眾踴躍參與。

此外，活動期間還推出多項免費體驗，包括耶誕小火車、旋轉木馬、戶外溜冰場、城市導覽與合唱表演。Go Vilnius也在市區多個地點放置耶誕明信片與郵筒，免費供民眾寄送至海外，向親友傳遞節日祝福。

晚間，立陶宛最高地標維爾紐斯電視塔（Vilnius TVTower）則以音樂燈光秀，為「耶誕節前的耶誕節」劃下溫馨句點。