連YouTube執行長都限制小孩用社群媒體 「這些名人」也採取類似做法

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
YouTube執行長莫漢表示，有在限制自己的小孩使用社群媒體。圖／路透社
隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，限制自己的小孩使用社群媒體

在2023年接掌YouTube的莫漢，才剛被時代雜誌選為2025年年度CEO，他在接受時代雜誌訪問時坦承，有在控制與限制小孩使用社群媒體。

他說：「我們確實有限制小孩使用YouTube等平台、以及其他形式的媒體。在周間我們會比較嚴格，周末會寬鬆一些。無論從何種角度來看，我們並不完美。」

他強調，對他和妻子來說，「凡事適度」才是最適合的做法，這樣的原則也延伸到其他線上服務與平台的使用上。莫漢育有兩個兒子與一個女兒。

專家已持續警告過度使用智慧手機與社群媒體，會對孩子與青少年帶來傷害。著有「失控的焦慮世代」一書的紐約大學教授海德特已提倡，孩子在14歲前不應該擁有智慧手機，在16歲前不應接觸社群媒體。

其他科技業高層也採取類似做法。YouTube前執行長沃潔斯基禁止孩子使用App看YouTube，除非使用的是YouTube Kids，她也限制孩子看YouTube的時間。

微軟共同創辦人蓋茲是反對讓青少年過度看螢幕的科技大咖之一。他育有三名子女，如今都已成年，蓋茲曾公開談到，直到孩子進入青少年階段，他才讓他們使用手機。

他幾年前表示：「我們吃飯時不能帶手機上桌，我們在14歲以後才給孩子手機，他們都抱怨其他小孩都更早拿到。」

與此同時，曾是NBA達拉斯獨行俠隊老闆的億萬富豪庫班，甚至會安裝思科路由器，並使用管理軟體監控孩子使用哪些應用程式，必要時直接關閉手機使用權限。

YouTube執行長莫漢表示，有在限制自己的小孩使用社群媒體。路透
