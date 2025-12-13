難掩悲傷情緒…憶去年3名小歌迷遇害哽咽 泰勒絲1句話吐心境

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）近日在Disney+推出有關她巡迴演出的全新紀錄片，她受訪時談到曾與2024年英國紹斯波特（Southport）持刀襲擊事件的倖存者和遇難者家屬見面的情況。當談及3位死者皆是她的小歌迷時，泰勒絲一度難掩悲痛之情，淚流滿面。

泰勒絲受訪談到3位小粉絲遇害一度哽咽：

《英國廣播公司》12月12日報導，泰勒絲去年在英國舉行演唱會期間，曾私下會見部分死者遺屬。這宗襲擊事件發生在2024年7月29日，一個以泰勒絲為主題的舞蹈工作坊，事件造成三名年輕女孩喪生，她們據報都是泰勒絲的粉絲。

據報導，在與遺屬會面後，泰勒絲在更衣室裡哭泣，母親Andrea試圖安慰她。

Andrea向泰勒絲表示，「我知道這看起來不像，但我知道你幫了他們（遺屬）。」

當時已經穿好演出服裝的泰勒絲不得不振作起來，當晚在倫敦溫布萊球場連續演唱三個半小時。

在紐約舉行的Disney+紀錄片首映會上，泰勒絲接受了包括BBC在內的多間傳媒採訪。她透露，事發後，她感到有必要為粉絲「創造某種形式的慰藉」。

泰勒絲強調，「從心理層面來說，我很多時候都生活在一個不真實的世界裡，但我需要能夠處理好所有的情緒，然後振作起來繼續演出。」

泰勒絲形容去年在溫布萊舉行的演唱會十分困難，在此之前，她受恐怖威脅取消了在奧地利維也納的三場演唱會。

用她自己的話來說，由於美國中央情報局（CIA）發現了一起在演唱會上引爆炸彈的陰謀，這次巡迴演唱會險些「釀成大屠殺」。

泰勒絲感慨，在舞台表演了20年後，「擔心歌迷會遭遇不測，這種感覺以前從未有過」。

文章授權轉載自《香港01》