英國爆超級流感！醫生擬發起5天罷工 施凱爾譴責「魯莽之舉」

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導
英國首相施凱爾。圖／歐新社
英國首相施凱爾。圖／歐新社

英國衛生官員警告，國內正面臨一波「空前超級流感疫情。首相施凱爾今天譴責國內醫師計畫下週發動為期5天的罷工行動「魯莽」，恐使國民保健署（NHS）陷入危險境地。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在「衛報」（The Guardian）撰文指出：「席捲全國的『超級流感』疫情，意味著這是國民保健署自疫情以來最危險的時刻。」

他並表示，住院醫師選在耶誕節前夕發動罷工「不該發生，這是魯莽之舉，將使國民保健署及需要醫療的病患面臨嚴重危險」。

國民保健署昨天公布的數據顯示，流感病例數創下歷年同期新高。

上週平均每天有2660名住院病患，病例數在1週內激增55%。

國民保健署國家醫療總監潘迪特（Meghana Pandit）表示：「在需求量創歷史新高…以及住院醫師即將罷工的情況下，這波前所未見的超級流感，讓國民保健署面臨年度最嚴峻的情況。」

衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）告訴「泰晤士報」（The Times），病例數在達到高峰前可能再增加兩倍，並形容目前醫院的情況已「令人無法接受」。

國民保健署的運作一直是英國重要政治議題，首相施凱爾領導的工黨政府正承受面臨縮短候診時間的壓力。

如果罷工如期登場，這將是自2023年3月以來醫護第14次罷工行動。

醫療人員與政府之間的爭議圍繞在薪資待遇及訓練機會短缺。斯特里廷雖在訓練機會上同意醫師工會的訴求，但他強調，政府「不能，也不會在薪資議題上讓步」。

罷工 醫師 流感 英國 施凱爾 疫情

相關新聞

北海道登山客遭熊襲喪命 GPS手錶曝「移動軌跡」揭遺體被拖行真相

日本北海道世界自然遺產「知床」的羅臼岳今年8月發生一起致命熊襲事故。一名26歲男性登山客在下山途中遭棕熊攻擊身亡，其生前配戴的GPS手錶完整記錄了行進軌跡，成為釐清事發經過的重要線索。死者生前已訂婚、正準備結婚，突如其來的不幸讓家屬與社會各界深感惋惜。

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

今年9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce），因社群平台Jodel出現一張她做出疑似帶有種族歧視意味動作...

法國耶誕食品價格調查！巧克力年漲22%最多 幾乎與鵝肝同價位

根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%...

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

台灣低生育率的問題，就連美國億萬富豪馬斯克也關注。

黑巧克力好處又加一 可可鹼讓你的生物年齡變年輕

常吃黑巧克力可能能讓人更長壽！國外一項研究發現，黑巧克力的主要成分可可含有一種關鍵化合物，這種化合物與延緩人類「生物年齡」（Biological Age）有關，可以對抗細胞老化和損傷。

