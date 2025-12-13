北海道登山客遭熊襲喪命 GPS手錶曝「移動軌跡」揭遺體被拖行真相

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
棕熊示意圖。圖／Ingimage
日本北海道世界自然遺產「知床」的羅臼岳今年8月發生一起致命熊襲事故。一名26歲男性登山客在下山途中遭棕熊攻擊身亡，其生前配戴的GPS手錶完整記錄了行進軌跡，成為釐清事發經過的重要線索。死者生前已訂婚、正準備結婚，突如其來的不幸讓家屬與社會各界深感惋惜。

根據《朝日新聞》報導，事故發生在8月14日上午約11時。GPS紀錄顯示，男子當時突然偏離登山步道，往山林斜坡下方移動，在一處灌木叢密集區域反覆繞行，定位多次經過同一地點。

手錶同時具備心率監測功能，數據顯示，男子的心跳在距離登山步道約100至130公尺處中斷，推測是在該處遭襲並身亡。定位訊號當晚整夜未再移動，但隔天上午約9時再度出現變化，在附近草叢中移動了數百公尺，研判為棕熊拖行遺體所致。

三天後，有人目擊一頭帶著兩隻幼熊的母熊，口中拖著男子的遺體，隨後這3隻熊全數遭射殺。相關數據顯示，棕熊可能於隔日返回現場並拖行遺體。警方隨後在現場周邊發現熊活動痕跡。據了解，死者生前已訂婚、正準備結婚。這起事件不僅震撼日本社會，也再度引發外界對山區登山安全與野生動物管理問題的關注。

