芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。歐新社
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。歐新社

今年9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce），因社群平台Jodel出現一張她做出疑似帶有種族歧視意味動作的照片，隨即陷入輿論風暴。選美活動主辦單位11日召開記者會，宣布將撤銷她的后冠。

芬蘭廣播公司（Yle）報導，照片中可見札法切用手指將眼睛拉成細長形狀，下方並以芬蘭語寫著「kiinalaisenkaa syömäs」，大致可翻譯為「和一名中國人一起吃飯」，被廣泛解讀為取笑亞洲人。

札法切最初辯稱自己是因為「嚴重頭痛」才會揉太陽穴並拉伸眼睛，但負責管理年度選美賽事的芬蘭小姐組織10日發布聲明表示，不接受任何形式的種族歧視或歧視性行為，隔天進一步宣布撤銷札法切的頭銜。

根據時人轉述，芬蘭小姐組織在聲明中指出：「我們對這些事件造成的傷害深表歉意，特別是對亞裔社群，但也包括所有受到影響的人。任何形式的種族主義都不可接受。」

因札法切的頭銜遭到撤銷，亞軍雷赫托寧（Tara Lehtonen）將接任為新一任芬蘭小姐。芬蘭小姐組織強調：「這項決定並非關於一個人的人性價值，而是關於責任。當一個人承擔國家與國際層級的代表角色時，其行為與責任不可分割。」

札法切出生於芬蘭奧盧（Oulu），父親為科索沃人、母親則是芬蘭人。根據晚報（Iltalehti）報導，她在11日舉行的記者會上表示：「我對自己在社群媒體上的行為向所有因此感到被冒犯和受傷的人致上非常深切的歉意。」

