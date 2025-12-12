快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

聽新聞
0:00 / 0:00

法國耶誕食品價格調查！巧克力年漲22%最多 幾乎與鵝肝同價位

中央社／ 巴黎12日專電
根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。 歐新社
根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。 歐新社

根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。

法國新聞台（franceinfo）報導，根據與消費情報公司NielsenIQ合作的調查，法國今年耶誕禮籃的價格約在155.30歐元（約新台幣5686元），比去年便宜1.77歐元，但3年來漲了10.39歐元。耶誕禮籃通常包含12種節慶食品，例如火雞、鵝肝、燻鮭魚、冰淇淋蛋糕捲、香檳等。

漲幅最顯著的是巧克力，一年來漲了22%，一盒345公克的法國品牌巧克力約為14.81歐元，只比一罐鵝肝便宜3歐元，幾乎可以說成了奢侈品。

NielsenIQ通貨膨脹及物價專家坎恩（Emmanuel Cannes）認為，「現在已經很難找到10歐元以內的知名品牌（巧克力）商品了」，他預期消費者將傾向選擇超市自有品牌或小包裝產品。

由於氣候變化和全球需求強勁，可可價格正在飆升，2024年每公噸逾1萬2000歐元，而歷史平均價格是2000歐元到2300歐元。

象牙海岸和迦納是可可果莢主要供應國，兩國產量占全球總產量一半以上，其餘分布在奈及利亞、喀麥隆、厄瓜多、印尼、巴西等地。全球產量集中在少數地區，導致市場極易受到西非氣候條件和病蟲害的影響。

另一方面，冰淇淋蛋糕捲價格大幅下滑25%。坎恩指出，價格下滑主要是因為產品做法改變，很多蛋糕捲因為巧克力成本太高而減少用量，甚至完全不含巧克力，今年市面上出現更多水果、焦糖或果乾口味的蛋糕捲。

巧克力漲價的趨勢已改變一些法國人的消費習慣。有人在新聞下方留言說，「漲價22%，那就少買22%，對健康也有益」；或「12月26日再買就好了，全部打對折」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巧克力 法國 品牌 消費者 耶誕節 通貨膨脹

延伸閱讀

影／耶誕奇蹟在台東！3公尺高巨熊、藍鯨、飛馬燈飾 今晚議會前點亮

新北耶誕城演唱會禁夜排 仍有人冒雨佔位

網球／法國球員成「假球集團核心」 27罪名成立、禁賽20年

台南啟動日韓粉召集令！鄭恩地、UNIS、宮﨑薰耶誕演唱會重磅卡司

相關新聞

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

台灣低生育率的問題，就連美國億萬富豪馬斯克也關注。

率先向世界介紹「星際大戰」！經典原畫以1.2億拍出刷新紀錄

導演喬治盧卡斯打造的太空史詩電影「星際大戰」當年上映前不到2周，藝術家兼電影海報設計師鄭湯姆（Tom Jung）便以壓克...

人類何時學會生火？最新考古證據顯示「時間比原先認為早35萬年」

眾所周知，人類早在一百多萬年前就使用過天然火，但迄今為止，自行點火的最早明確證據，則是來自法國北部一處距今約5萬年的遺址...

法國耶誕食品價格調查！巧克力年漲22%最多 幾乎與鵝肝同價位

根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%...

黑巧克力好處又加一 可可鹼讓你的生物年齡變年輕

常吃黑巧克力可能能讓人更長壽！國外一項研究發現，黑巧克力的主要成分可可含有一種關鍵化合物，這種化合物與延緩人類「生物年齡」（Biological Age）有關，可以對抗細胞老化和損傷。

高160也能穿！UNIQLO童裝成「大人冬季神級單品」 網讚：超顯腿長

近期日本社群平台上掀起一股「Kids Down」穿搭熱潮，許多成年人紛紛搶購UNIQLO的「PUFFTECH輕暖科技童裝外套」，導致多個熱門色號與大尺碼在門市被掃購一空。這股意外的買氣連UNIQLO官方都坦言「始料未及」，並分析出其爆紅的關鍵原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。